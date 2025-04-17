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«Новые люди» провели акцию в поддержку российских фермеров
«Новые люди» открыли павильоны для дегустации местных продуктов в четырех городах
В Липецке, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске прошла акция «В России вкуснее», организованная партией «Новые люди», в рамках которой открылись павильоны для дегустации местных фермерских продуктов.
Аакция «В России вкуснее», организованная партией «Новые люди», прошла в Липецке, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В этих городах были открыты павильоны, где все желающие могли бесплатно попробовать местные фермерские продукты и сравнить их с западными аналогами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Лидер партии Алексей Нечаев посетил Липецк. «Мы хотим показать, что наши продукты полезнее, вкуснее и доступнее западных. За последние три года российские фермеры добились заметных успехов: на прилавках изобилие, выбор огромный. И это натуральные продукты, без ГМО и усилителей вкуса. Таких производителей нужно поддерживать», – заявил он.
На дегустации присутствовали лучшие производители региона, такие как «Мастерская трав» с иван-чаем, «Ферма48» с молочной продукцией, «Сергеевский мед» и «Деревня Индюшкино» с мясными продуктами. Акция привлекла более одной тысячи человек, из которых три четверти предпочли отечественные продукты.
В Екатеринбурге акцию поддержал региональный депутат Рант Агаджанян, а в Новосибирске – депутат Дарья Карасева. Новосибирские производители предложили широкий ассортимент, включая «Северные чаи», восстанавливающие старинные рецепты, и кондитерскую фабрику «Родина», экспортирующую сладости в страны Азии. Всего в акции участвовали более 30 предприятий и фермерских хозяйств.
Партия «Новые люди» планирует проводить такие акции на регулярной основе, чтобы поддерживать небольшие хозяйства и семейные фермы.