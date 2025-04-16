Развожаев: Все пляжи Севастополя готовят к летнему сезону

Tекст: Дарья Григоренко

Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что все 26 официальных пляжей города готовят к открытию летнего сезона. Подготовка включает в себя ежедневные проверки на наличие загрязнений и выбросов мазута. Также проводится обследование дна водолазами, обучение матросов-спасателей и различные лабораторные исследования воды.

Он отметил, что операторы пляжей занимаются разравниванием прибрежных полос, досыпают гальку и песок. По его словам, на пляже «Солдатский» уже выполнено 70% подготовительных работ, говорится о ремонте и покраске инфраструктуры, такой как лавочки и урны.

Подготовка пляжей идет в плановом порядке и находится под контролем специализированных служб, заявил губернатор. Водолазы спасательной службы продолжают обследовать морское дно, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Развожаев пообещал рассказать о ходе работ позже.

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, кроме Анапы и Темрюка, туристический сезон стартует в обычном режиме благодаря отсутствию отклонений в экологических показателях.

Ранее Развожаев сообщил, что в Голубой бухте был испытан метод очистки скал и камней от мазута с помощью парогенератора и абсорбента. «При обработке скалы и камней горячим паром под давлением мазут плавится и остается на специальной сетке или собирается при помощи сорбентов», – отметил он.