Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Врача в Германии обвинили в убийстве 15 пациентов
Генпрокуратура Берлина обвинила врача в убийстве 15 беззащитных пациентов
Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения врачу паллиативной помощи в убийстве 15 пациентов, которые находились в беззащитном состоянии: они подверглись воздействию препаратов, приводящих к параличу дыхательных мышц.
Генеральная прокуратура Берлина выдвинула обвинения в убийстве 15 пациентов против 40-летнего врача паллиативной помощи, сообщает РИА «Новости». Как следует из пресс-релиза прокуратуры, врач подозревается в совершении убийств по низменным мотивам. Он якобы вводил пациентам препараты, вызывающие паралич дыхательных мышц, без медицинских показаний и согласия.
Период предполагаемых преступлений охватывает время с сентября 2021 года по июль 2024 года. В некоторых случаях врач устраивал поджоги в квартирах жертв для сокрытия следов преступлений. С августа 2024 года врач находится под арестом, а ордер на его задержание расширился по мере обнаружения новых эпизодов преступной деятельности.
Всего в ходе расследования проведено 12 эксгумаций, из которых пять связаны с делами, по которым предъявлены обвинения. Следствие продолжается, и прокуратура не исключает выявления дополнительных жертв. Обвиняемый до сих пор не дал никаких официальных показаний по существу дела.
На прошлой неделе прокуратура суда Бухареста возбудила уголовное дело по факту смерти 20 пациентов реанимации больницы Святого Пантелеймона за три дня, анонимный источник сообщил, что причиной стала ошибка в назначении лекарств.
Ранее медсестра Рета Мэйс, убившая путем смертельных инъекций в Западной Вирджинии семерых ветеранов, была приговорена судом Северного округа этого штата к семи пожизненным срокам.
До этого сотрудницу больницы заподозрили в убийстве четырех человек в Германии.