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Суд оставил без изменения приговор певцу Шарлоту
Суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Шарлоту за реабилитацию нацизма
Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде рассмотрел жалобы и оставил приговор певцу Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) без изменений, подтвердив его вину в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести.
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменения приговор, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту, сообщает ТАСС.
Артиста ранее признали виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Представитель адвоката артиста Алексей Лапузин заявил, что жалобы обвинения и защиты были рассмотрены, но приговор Самарского областного суда остался в силе.
Шарлот был приговорен к пяти с половиной годам колонии-поселения. Самарский областной суд признал его виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ и по ч. 1 ст. 148 УК РФ. В результате, апелляционное представление государственного обвинения не было удовлетворено, так же как и жалоба защиты.
Заседание суда проходило в условиях повышенного интереса со стороны общественности, так как Шарлот внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Данный список включает лиц, причастных к действиям, признанным экстремистскими в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года самарский областной суд признал певца и блогера Эдуарда Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий
Прокуратура Самарской области требовала пересмотреть приговор певцу, считая его слишком мягким, и направить дело на повторное рассмотрение в ином составе суда.