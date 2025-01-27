Прокуратура сочла мягким приговор певцу Шарлоту

Tекст: Дарья Григоренко

По мнению надзорного органа, наказание, назначенное Шарлоту за реабилитацию нацизма, является чрезмерно мягким. В связи с этим было подано апелляционное представление с просьбой отменить решение суда и привести дело к новому рассмотрению в другом составе суда, уточнили в прокуратуре, передает ТАСС.

Кроме прокуратуры, апелляцию на приговор также подала защита певца. Отец Шарлота Валерий сообщил о подаче апелляционной жалобы. В Самарском областном суде подтвердили получение апелляций, пояснив, что их будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Дата рассмотрения пока не сообщается.

В конце декабря самарский областной суд признал певца и блогера Эдуарда Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Напомним, гособвинение запросило семь лет колонии для певца Шарлота. В ноябре Шарлот после заседания Самарского областного суда продемонстрировал записку с извинениями, выразив желание приносить пользу России.