Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Прокуратура сочла мягким приговор певцу Шарлоту
Прокуратура Самарской области требует пересмотреть приговор певцу Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за реабилитацию нацизма, считая его слишком мягким, и направить дело на повторное рассмотрение в ином составе суда.
По мнению надзорного органа, наказание, назначенное Шарлоту за реабилитацию нацизма, является чрезмерно мягким. В связи с этим было подано апелляционное представление с просьбой отменить решение суда и привести дело к новому рассмотрению в другом составе суда, уточнили в прокуратуре, передает ТАСС.
Кроме прокуратуры, апелляцию на приговор также подала защита певца. Отец Шарлота Валерий сообщил о подаче апелляционной жалобы. В Самарском областном суде подтвердили получение апелляций, пояснив, что их будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Дата рассмотрения пока не сообщается.
В конце декабря самарский областной суд признал певца и блогера Эдуарда Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Напомним, гособвинение запросило семь лет колонии для певца Шарлота. В ноябре Шарлот после заседания Самарского областного суда продемонстрировал записку с извинениями, выразив желание приносить пользу России.