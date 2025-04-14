В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на пяти участках побережья

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале оперативного штаба региона говорится, что 14 апреля выбросы были зафиксированы на нескольких участках береговой линии. В основном, на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом.

Отмечается, что выбросы нефтепродуктов обнаружены на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская, у санатория «Эллада», на пляже около детского лагеря «Приморский», в районе устья реки Можепсин, а также на Центральном пляже Анапы.

Накануне в Анапе зафиксировали выбросы мазута на двух участках побережья.

В среду новые выбросы мазута обнаружили в результате утреннего мониторинга на трех участках побережья Анапы.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что курорты Сочи, Геленджика и Крыма находятся вне зоны риска по качеству атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка.