Невролог из Нидерландов Блум назвал болезнь Паркинсона рукотворной

Tекст: Вера Басилая

Нидерландский невролог Баз Блум заявил, что болезнь Паркинсона является рукотворной и связана с воздействием токсичных химических веществ. Блум, возглавляющий клинику и исследовательскую группу в медицинском центре Университета Радбоуда в Неймегене, обеспокоен ростом случаев заболевания, особенно в сельских районах с интенсивным использованием пестицидов, пишет Politico.

Блум считает, что такие вещества, как паракват и глифосат, могут вызывать болезнь Паркинсона, несмотря на заявления производителей о безопасности этих химикатов. Он подчеркивает, что текущая система оценки пестицидов в Европе не учитывает долгосрочные нейротоксические эффекты и взаимодействие химических веществ, что может приводить к увеличению случаев заболевания.

В Европе паракват был запрещен в 2007 году, но он до сих пор используется в некоторых странах, включая США и Китай. Блум считает, что ограничение использования известных опасных химикатов необходимо дополнить более строгими исследованиями и оценками новых пестицидов.

Кроме того, Блум активно выступает за реформы в регулировании безопасности химических веществ и за долгосрочные исследования их влияния на здоровье человека. По его словам, отсутствие доказанной связи между глифосатом и болезнью Паркинсона скорее говорит о несовершенстве текущих методов оценки рисков, чем о безопасности самого химиката. Блум подчеркивает необходимость изменения подхода к регулированию, чтобы предотвратить дальнейшие случаи заболевания.

Сеченовский университет и Центр генной инженерии Кубы договорились о совместных исследованиях, чтобы быстрее выводить на рынок лекарства от рассеянного склероза и болезни Паркинсона.

Ранее в исследовании бразильских ученых сообщалось, что коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезней Альцгеймера и Паркинсона.