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Ставропольскому бойцу Енину посмертно присвоили звание Героя России
Лейтенант Назар Енин, офицер из Бурятии, посмертно получил звание Героя России за героические действия в бою под поселком Новодонецкое, где его отряд избежал окружения и разгрома, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Цыденов в своем Telegram-канале сообщил, что звание Героя России посмертно присвоено Енину, служившему в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в Бурятии.
Енин, выпускник Московского высшего военного общевойскового командного училища, родом из города Ставрополя. В начале ноября 2024 года он возглавил штурмовую группу в районе населенного пункта Новодонецкое с целью захвата и удержания позиций противника. После успешного выполнения задачи, противник предпринял контратаку, обойдя позиции Енина с тыла.
Офицер оценил угрозу и вступил в бой, отвлекая огонь на себя и давая возможность подчиненным укрепить оборону. В ходе перестрелки Енин уничтожил врага с помощью гранат, но погиб, прикрывая своих товарищей. Благодаря его действиям, жизни не менее 12 сослуживцев были спасены. Штурмовая группа сохранила боеспособность и провела разведку боем, выявив позиции противника.
37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, в которой служил Енин, входит в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Бурятии.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову звание Героя России.