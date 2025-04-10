СМИ: Украинская делегация направилась в США на встречу по ископаемым

Украинская делегация во главе с вице-премьером выехала в США на встречу по ископаемым

Tекст: Ольга Иванова

Телеканал сообщает, что направляющуюся в США делегацию возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает РИА «Новости».

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах пройдут 11 апреля в Вашингтоне.

Издание Le Point сообщало, что соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе.

Владимир Зеленский выразил недовольство действиями Скотта Бессента, который настаивал на немедленном подписании договора по недрам.

Бессент обвинил Зеленского в разрушении сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.