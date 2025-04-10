БПЛА России атаковали блокпост ВСУ под Ореховом

Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершили атаку с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, станции удалось избежать ущерба. Минобороны охарактеризовало эту атаку как намеренное действие со стороны киевского режима против международного энергетического объекта.

Компрессорная станция «Кореновская» играет важную роль в обеспечении работы экспортного газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, около 2:30 9 апреля ВСУ совершили атаку на газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, с использованием двух дронов. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

Минобороны также отметило, что несмотря на российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ежедневно продолжал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее в марте российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратив атаку на объект международной энергетической инфраструктуры.

В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.