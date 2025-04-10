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БПЛА России атаковали блокпост ВСУ под Ореховом
В результате атаки подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии Вооруженных сил России на блокпост ВСУ у Орехова уничтожены пикап и личный состав украинских войск, ожидавших ротации, рассказал командир подразделения с позывным Дед.
По его словам, подразделение ударных беспилотных летательных аппаратов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России совершило атаку на блокпост ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, передает РИА «Новости». В результате удара был уничтожен пикап и личный состав украинских боевиков.
«Дождались ротации, подождали, пока старший поста сядет в машину и атаковали пикап», – сообщил Дед.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы на Запорожском фронте совершили прорыв, что вывело направление из статического состояния. Российские войска проводят активные наступательные действия, что подтверждает завершение периода застоя в этом регионе. Также сообщалось, что Вооруженные силы России не дают противнику принимать решения, поддерживая давление на Запорожском направлении.