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Отбор газа из хранилищ Европы снизился из-за потепления
Отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг минимума с октября 2024 года
Отбор газа из подземных хранилищ Европы снизился до минимума с начала отопительного сезона из-за потепления, в то время как закачка газа увеличилась на фоне рекордных поставок СПГ.
Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 30 марта составил 85 млн куб. м, что является самым низким показателем с начала отопительного сезона в октябре 2024 года. Вместе с этим закачка газа увеличилась до 181 млн куб. м на фоне потепления и рекордных поставок СПГ, передает ТАСС.
Темпы отбора газа в марте были на 27% выше, чем в аналогичный период прошлого года, и превышают средний показатель с 2011 года. Общий объем топлива в ПХГ в марте достиг 37,4 млрд куб. м, что является шестым максимальным показателем за все время наблюдений.
Заполненность ПХГ Европы сейчас составляет 33,72%, что на 11,41 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Этот показатель также ниже уровня, зафиксированного к концу отопительных сезонов 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 и 2022–2023 годов.
Средняя цена закупки газа в Европе в феврале составила около 542 долларов за 1 тыс. куб. м, а в марте – около 467 долларов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в марте достигла 17%, увеличившись с 13% в феврале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в марте превысил рекордные показатели. Сообщалось, что запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года. ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов.