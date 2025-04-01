Отбор газа из хранилищ Европы снизился из-за потепления

Отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг минимума с октября 2024 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 30 марта составил 85 млн куб. м, что является самым низким показателем с начала отопительного сезона в октябре 2024 года. Вместе с этим закачка газа увеличилась до 181 млн куб. м на фоне потепления и рекордных поставок СПГ, передает ТАСС.

Темпы отбора газа в марте были на 27% выше, чем в аналогичный период прошлого года, и превышают средний показатель с 2011 года. Общий объем топлива в ПХГ в марте достиг 37,4 млрд куб. м, что является шестым максимальным показателем за все время наблюдений.

Заполненность ПХГ Европы сейчас составляет 33,72%, что на 11,41 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Этот показатель также ниже уровня, зафиксированного к концу отопительных сезонов 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 и 2022–2023 годов.

Средняя цена закупки газа в Европе в феврале составила около 542 долларов за 1 тыс. куб. м, а в марте – около 467 долларов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в марте достигла 17%, увеличившись с 13% в феврале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в марте превысил рекордные показатели. Сообщалось, что запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года. ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов.