Американский броневик вытащили из болота в Литве

Tекст: Ольга Иванова

Американский броневик М88 «Геркулес», утонувший на полигоне Пабраде в Литве, был извлечен из болота через шесть дней после начала спасательной операции, передает LRT. Министр обороны Литвы Довиле Шакалинене сообщила, что операция завершена, в ней участвовали две машины М88 и два бульдозера, которые помогли закрепить технику.

В ночь на понедельник был зафиксирован второй трос, и операция началась около 2.45 утра, а завершилась в 4.30. На месте происшествия работают американские следователи и военная полиция Литвы. Детальную информацию о происшествии пока не разглашают.

Министр подчеркнула, что за шесть дней целью было проведение поисково-спасательной операции. Это были учения армии США, и командир операции отвечал за планирование и действия, предпринятые в ходе учений. Как случился инцидент, станет известно позже по результатам расследования.

Шакалинене также отметила, что в кризисный момент союзники показали, что работают как одна команда, и благодарила всех, кто предложил поддержку и помощь.

На пятый день операции по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules из литовского болота возникли новые трудности – шагающий земснаряд, доставленный, чтобы размыть грязь, также застрял в трясине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что целый экипаж американской боевой машины внезапно исчез в Литве, прямо рядом с белорусской границей – и уже звучат подозрения о том, что за этим якобы может стоять Россия. На самом деле перед нами, скорее всего, трагическая случайность. Винить за которую, однако, можно только тех, кто зачем-то отправил американских военных за тысячи километров от дома, в Прибалтику.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщала, что заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гибели исчезнувших в Литве солдат США преждевременно.