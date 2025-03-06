Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Глава «Юнармии» опроверг утечку данных участников движения
Головин: Данные юнармейцев надежно защищены от хакеров, утечек данных не было
Начальник штаба «Юнармии», участник президентской программы «Время героев» Владислав Головин заявил, что данные участников движения надежно защищены, утечек не происходило, несмотря на неоднократные атаки хакеров.
Данные участников движения «Юнармия» надежно защищены, их утечки не произошло, сообщил начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин, передает ТАСС.
Головин подчеркнул, что несмотря на санкции со стороны Евросоюза, Австралии, США, Канады, Украины, Британии, Швейцарии и Японии, а также неоднократные хакерские атаки, данные юнармейцев остаются в безопасности.
Он также отметил, что использование киевской властью детей в своей политике является проявлением бессилия и слабости. Головин указал, что юнармейцы обладают четко выстроенной системой духовно-нравственных ценностей, любят свою Родину и не поддаются провокациям.
Организация «Юнармия» активно занимается вопросами информационной безопасности для детей и подростков.
В четверг стало известно, что ФСБ предотвратила попытку украинской разведки собрать персональные данные школьников в Москве и Подмосковье, использовав взломанные аккаунты военно-патриотических организаций.
Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей.