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    Ответ России на просьбу США требует осторожности
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    США объявили о создании стратегического резерва биткойна
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 13:23 • Новости дня

    Трамп ограничил полномочия Маска по кадровым вопросам

    Politico: Трамп запретил Маску принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не может принимать решения по кадровым вопросам в государственных ведомствах, а его роль ограничивается рекомендациями, сообщила газета Politico.

    Источники издания сообщили, что президент США разъяснил своей команде, что предприниматель Илон Маск не обладает полномочиями для принятия решений по кадровым вопросам в государственных ведомствах, а может только давать рекомендации, окончательные решения остаются за главами министерств, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что на собрании присутствовал и сам Маск, который признал наличие некоторых ошибок в работе DOGE. Однако газета уточняет, что пока неясно, смогут ли уже уволенные сотрудники вернуться в министерства.

    Сенатор от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что Илон Маск и его команда из ведомства по повышению эффективности работы правительства без надзора роются в персональных данных американских граждан.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что USAID не заслуживает финансирования и должна быть закрыта.

    Ведомство Маска обнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом.

    Напомним, в США разразился скандал вокруг действий коллектива Маска, когда они получили доступ к конфиденциальной информации USAID.

    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты
    4 комментария

    Коментарии (37)
    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    4 комментария

    Коментарии (11)
    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

    Коментарии (13)
    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    4 комментария

    Коментарии (12)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

    Коментарии (15)
    4 марта 2025, 19:53 • Новости дня
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось, и выразил сожаление по этому поводу, однако не принес извинений главе Белого дома, передает ТАСС.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».

    Президент Украины также заявил, что его страна стремится к тому, чтобы дальнейшее сотрудничество с США было конструктивным. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

    Зеленский добавил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь.

    В пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    Коментарии (12)
    6 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк в шутливой форме призвал найти нового Ли Харви Освальда, намекнув на покушения на президентов США.

    Карпяк пошутил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.

    Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.

    Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.

    В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.

    Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой

    Канада ввела ответные пошлины на товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов

    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Оттава приняла решение о введении ответных пошлин на американские товары после начала торговой войны со стороны США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, передает ТАСС. В ответ на это Оттава ввела ответные пошлины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тарифы США вступили в силу в ранние часы утра и в то же время Канада ответила аналогичными мерами.

    Трюдо уточнил, что введенные Канадой тарифы составляют двадцать пять процентов на американские товары. Общая стоимость этих товаров достигает 155 млрд канадских долларов, что эквивалентно 107,4 млрд долларов США. Премьер-министр отметил, что Канада является ближайшим партнером и союзником США, однако вынуждена защищать свои экономические интересы.

    Торговая напряженность между двумя странами усиливается, и аналитики ожидают, что это может повлиять на двусторонние отношения и экономику обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начинают вводить пошлины против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии в ответ на введенные пошлины. Канада готова ввести ответные пошлины против США на сумму 155 млрд канадских долларов (107,4 млрд долларов США), как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 02:24 • Новости дня
    Трамп озвучил «главную претензию» к НАТО

    Трамп усомнился в готовности стран НАТО защищать США

    Трамп озвучил «главную претензию» к НАТО
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Готовность стран НАТО защищать США вызывает сомнения, такая же ситуация сложилась между Токио и Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США отметил, что, хотя альянс имеет потенциал, необходимо пересмотреть вопросы распределения расходов на оборону. Он подчеркнул, что до его прихода к власти США покрывали почти 100% оборонных расходов, в то время как другие страны альянса «обманывали» США в торговле.

    Он заявил, что его главная претензия к НАТО связана с отсутствием уверенности в готовности стран альянса прийти на защиту США, передает РИА «Новости».

    «Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю», – сказал хозяин Белого дома.

    Президент также заявил, что не намерен защищать страны НАТО, которые не выделяют достаточно средств на общую оборону: «Если они не платят, я не буду их защищать».

    Кроме того, американский президент указал на отношения между США и Японией. По его словам, США обязаны защищать Японию, в то время как Япония не обязана отвечать тем же, несмотря на экономическое сотрудничество и выгоду от него для Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них. В Брюсселе 3–4 апреля состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством генсека альянса Марка Рютте.

    Коментарии (4)
    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты
    4 комментария

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    Трамп начал последнее предупреждение ХАМАС словом «Шалом»
    Трамп начал последнее предупреждение ХАМАС словом «Шалом»
    @ Win McNamee/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп начал последнее предупреждение палестинскому движению ХАМАС словом «Шалом», предложив выбрать, что оно означает – «здравствуйте» или «до свидания».

    На своей странице в соцсети Truth Social он сделал последнее предупреждение палестинскому движению, потребовав немедленного освобождения всех израильских заложников и возвращения тел погибших.

    Трамп подчеркнул серьезность своего обращения, заявив, что это последний шанс для руководства группировки.

    «Шалом ХАМАС означает «здравствуйте» и «до свидания» – вы можете выбирать. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные!» – написал глава Белого дома.

    Он также обратился к жителям Газы, пообещав им прекрасное будущее, если условия будут выполнены, подчеркнув, что в противном случае они станут «покойниками».

    Палестинское движение ХАМАС и его союзники через Международный комитет Красного Креста передали Израилю тела четырех израильских заложников. Стало известно, что ХАМАС может освободить новых заложников.

    Спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что движение ХАМАС может быть полностью уничтожено, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году. Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа.

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 20:43 • Новости дня
    Грузинский премьер назвал организаторов протестов против себя и Трампа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Протесты против президента США Дональда Трампа и против грузинского руководства организуются одними руками, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Идентичный почерк у протестов против Дональда Трампа и его администрации и против действующего правительства Грузии», – сказал глава грузинского кабмина в среду.

    По его словам, «это еще одно подтверждение того, что все управляется одними руками – "глобальным государством", "глобальной партией войны"».

    «В интересах всех стран избавиться от такого неформального влияния, которое подрывает государство», – заявил Кобахидзе.

    «Рады, что в этом смысле наши интересы совпадают с интересами нынешней администрации США», – отметил он.

    С 28 ноября прошлого года в Грузии непрерывно проводятся акции протеста после решения властей не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них.

    Как сообщает NBC News, президент США Дональд Трамп изучает перспективы изменения формата участия Вашингтона в НАТО. Американский лидер планирует акцентировать внимание на тех союзниках, которые выполняют финансовые обязательства перед организацией.

    Согласно информации телеканала, Трамп рассматривает возможность изменения обязательства США по защите союзников в случае нападения. Это может касаться тех стран, которые не вносят достаточные средства в бюджет НАТО. Такие меры могут позволить Соединенным Штатам пересмотреть свое участие в альянсе и распределение своих обязательств.

    Чиновники США отмечают, что такие изменения могут повлиять на традиционную политику коллективной защиты. Это предложение обсуждается на фоне многократных призывов Вашингтона к союзникам увеличить свои взносы до предусмотренного уровня в 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи от США. Эксперты оценили освобождение Хельсинки задержанного танкера как считывание сигналов от президента США Дональда Трампа. Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, считая это частью возможной договоренности между США и Россией.

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    5 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Слова Трампа о переходе Панамского канала под контроль США назвали ложью

    Глава Панамы Мулино отверг заявление Трампа о контроле США над Панамским каналом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг утверждения Дональда Трампа о передаче Панамского канала под контроль США, назвав эти слова ложью и оскорблением.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что слова Дональда Трампа о возвращении контроля США над Панамским каналом являются ложью, передает РИА «Новости». Мулино подчеркнул, что Панамский канал не находится в процессе передачи под контроль США и что это даже не обсуждалось с американским госсекретарем Марко Рубио.

    Он добавил, что сотрудничество между Панамой и США основывается на четких договоренностях по взаимным интересам и что канал останется панамским. По его словам, заявления Трампа о передаче канала под контроль США оскорбляют честь и достоинство Панамы.

    Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил о намерении вернуть контроль над каналом в условиях якобы возросшего влияния Китая в регионе. После визита госсекретаря Марко Рубио в Панаму 2 февраля Мулино сообщил, что Панама не будет продлевать меморандум с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

    Вице-президент Панамского канала Борис Морено отметил, что Китай не участвует в управлении каналом, а заявления Трампа связаны с деятельностью двух портов, что не связано с управлением каналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов; президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.

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