МИД заявил о продолжении диалога с Арменией по ОДКБ

МИД России сообщил о продолжении диалога с Арменией по вопросу членства в ОДКБ

Tекст: Вера Басилая

Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что диалог с Арменией по ее участию в ОДКБ продолжается, охватывая двустороннюю, региональную и международную повестку, передает РИА «Новости».

Панкин подчеркнул, что Россия всегда ориентируется на лучшие перспективы в отношениях с Арменией.

Замглавы МИД Михаил Галузин ранее заявлял, что западные страны влияют на Ереван, побуждая его заморозить членство в ОДКБ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «оставила Армению в беде», не соответствуют действительности.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

В феврале Армения отказалась от участия в совещании ОДКБ в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Армения де-факто покинула ОДКБ и выйдет из нее официально, как только получит соответствующий сигнал из Вашингтона.

Между тем, ОДКБ продолжает считать Армению своим союзником, несмотря на заявления Службы внешней разведки Армении.