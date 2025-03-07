У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
МИД заявил о продолжении диалога с Арменией по ОДКБ
МИД России сообщил о продолжении диалога с Арменией по вопросу членства в ОДКБ
Заместитель главы МИД Александр Панкин выразил надежду на улучшение ситуации с Арменией в ОДКБ и сообщил о продолжении диалога, несмотря на заявление республики о заморозке членства в организации.
Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что диалог с Арменией по ее участию в ОДКБ продолжается, охватывая двустороннюю, региональную и международную повестку, передает РИА «Новости».
Панкин подчеркнул, что Россия всегда ориентируется на лучшие перспективы в отношениях с Арменией.
Замглавы МИД Михаил Галузин ранее заявлял, что западные страны влияют на Ереван, побуждая его заморозить членство в ОДКБ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «оставила Армению в беде», не соответствуют действительности.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.
В феврале Армения отказалась от участия в совещании ОДКБ в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Армения де-факто покинула ОДКБ и выйдет из нее официально, как только получит соответствующий сигнал из Вашингтона.
Между тем, ОДКБ продолжает считать Армению своим союзником, несмотря на заявления Службы внешней разведки Армении.