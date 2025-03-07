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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    10 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 08:20 • Новости дня

    МИД заявил о продолжении диалога с Арменией по ОДКБ

    МИД России сообщил о продолжении диалога с Арменией по вопросу членства в ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Александр Панкин выразил надежду на улучшение ситуации с Арменией в ОДКБ и сообщил о продолжении диалога, несмотря на заявление республики о заморозке членства в организации.

    Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что диалог с Арменией по ее участию в ОДКБ продолжается, охватывая двустороннюю, региональную и международную повестку, передает РИА «Новости».

    Панкин подчеркнул, что Россия всегда ориентируется на лучшие перспективы в отношениях с Арменией.

    Замглавы МИД Михаил Галузин ранее заявлял, что западные страны влияют на Ереван, побуждая его заморозить членство в ОДКБ.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «оставила Армению в беде», не соответствуют действительности.

    Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

    В феврале Армения отказалась от участия в совещании ОДКБ в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Армения де-факто покинула ОДКБ и выйдет из нее официально, как только получит соответствующий сигнал из Вашингтона.

    Между тем, ОДКБ продолжает считать Армению своим союзником, несмотря на заявления Службы внешней разведки Армении.

    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

    Коментарии (15)
    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

    Коментарии (7)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    6 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах
    В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Духовное управление мусульман России опровергло авторство писем с просьбой о выделении помещений в храмах РПЦ, подчеркнув их провокационный характер.

    Духовное управление мусульман России заявило о провокационном характере писем, которые якобы от их имени были направлены в епархии Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой выделить помещения для намаза. Об этом сообщает РИА «Новости». Представители управления подчеркнули, что подобные действия направлены на создание раздора между традиционными религиями в стране.

    В организации призвали игнорировать данные письма и обратились к православным братьям с молитвенной просьбой не поддаваться на провокацию. Кроме того, они попросили компетентные органы провести расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.


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    6 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал мнение сотрудницы фонда «Защитники Отечества» о том, что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».

    На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда, Путин высказался о важности их работы, передает ТАСС.

    Одна из сотрудниц фонда выразила мнение, что их деятельность можно считать «миссией, данной Богом». В ответ на это Путин согласился с ней, отметив: «Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом».

    Ранее Путин подчеркнул, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    6 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях

    Песков напомнил об открытых признаниях экс-президента Франции Олланда о Минских соглашениях

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, обвиняя Россию в нарушении Минских соглашений, не упомянул, что экс-президент Франсуа Олланд признавал их невыполнимость для усиления Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, бывший президент Франции откровенно признал, что Минские соглашения никто не собирался соблюдать, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Олланд открыто заявил, что Минские соглашения были просто временной мерой для того, чтобы Украина могла усилить свои вооруженные силы.

    Он также заметил, что Макрон в своем выступлении о «российской угрозе» не упомянул о расширении влияния НАТО, что, как считает Песков, следует учитывать в обсуждении безопасности.

    Представитель Кремля отметил, что Макрон, говоря о России как о возможной угрозе, не упомянул о расширении военного потенциала НАТО и о том, как военная структура альянса приближалась к границам России.

    В заключение Песков заявил, что этот факт является важным для понимания контекста российско-французских отношений и реакции России на происходящее.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

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    6 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона
    Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прокомментировал неудавшееся покушение Киева на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

    Глава государства подчеркнул, что митрополит Тихон не участвует в военных действиях, однако это не уберегло его от нападения, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что сейчас противник предпринял попытку покушения и на жизнь владыки Тихона. Добрались до священника. Хотя он ни с кем не воюет», – сказал Путин.

    Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). По делу уже задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках).

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, какую цель преследовал Киев, планируя это преступление.

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    6 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин пообещал исполнить мечту сына погибшего бойца из ДНР – встретиться с президентом
    Путин пообещал исполнить мечту сына погибшего бойца из ДНР – встретиться с президентом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи Владимира Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что Путин пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Женщина рассказала, что после гибели мужа – участника СВО – усыновила ребенка, от которого отказались родители. Теперь в ее семье трое детей, и младший сын, 11-летний Виталик, мечтает о победе и встрече с Путиным.

    Президент, выслушав женщину, ответил: «Обязательно встретимся», предложив провести встречу на праздновании Дня Победы. «Договорились, так и сделаем», – добавил он. Видео беседы опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Ранее в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    6 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин: Враги России недооценили русский характер

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что враги России совершают ошибки, недооценивая русский характер.

    Путин заявил, что все ошибки врагов и противников России начинались с недооценки характера русского человека, передает РИА «Новости». Об этом он сказал в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда.

    Он отметил, что недооценка касается не только русского человека, но и представителей общероссийской культуры в целом. «На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры», – сказал Путин.

    Ранее на встрече Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы. Он также напомнил противникам России, чем закончился поход Наполеона.

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    6 марта 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин: Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что солдаты срочной службы не направляются в зоны боевых действий.

    Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, заявил, что срочников не отправляют в зоны проведения боевых действий, передает РИА «Новости».

    «По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», – сказал он.

    Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, а также назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом».

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    6 марта 2025, 13:44 • Новости дня
    Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выступление президента Франции Эммануэля Макрона, отмечая его конфронтационный характер.

    Песков выразил недовольство заявлениями Макрона о ядерной политике, передает ТАСС.

    Он отметил, что выступление французского лидера носит чрезвычайно конфронтационный характер и создает впечатление, что Франция больше обеспокоена продолжением военных действий, чем поиском мирного разрешения.

    Представитель Кремля добавил, что риторика Макрона, связанная с возможным использованием ядерного оружия, указывает на его претензии на ядерное лидерство в Европе, что также усиливает конфронтацию.

    Песков подчеркнул, что сигналы о готовности к диалогу с Москвой из Парижа отсутствуют, что еще больше подтверждает нежелание Франции двигаться в сторону мирных переговоров.

    «Нет, никаких сигналов нет», – ответил пресс-секретарь на вопрос о текущих сигналах на контакты с Россией.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

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    6 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замруководителя фонда «Защитники Отечества» по Смоленской области Татьяна Федосова предложила изменить указ о создании фонда, чтобы включить семьи пропавших без вести военнослужащих в зоне специальной военной операции в число подопечных категорий.

    Федосова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением включить семьи пропавших без вести в зоне СВО в число подопечных категорий фонда «Защитники Отечества», передает ТАСС. На встрече, проходящей в московском филиале фонда, она отметила, что в настоящее время устав не предусматривает такую возможность.

    Федосова подчеркнула, что, хотя устав фонда определяет целевую категорию как уволенных ветеранов боевых действий, добровольцев Донбасса и членов семей погибших, небольшая поправка в указ о создании фонда позволила бы оказать помощь семьям пропавших без вести. Заместитель министра обороны Анна Цивилева поддержала это предложение, указав, что в настоящее время такие семьи часто становятся подопечными фонда спустя установленный срок.

    Цивилева отметила, что внесение поправок в указ позволило бы оказывать поддержку семьям пропавших без вести с самого начала, что значительно улучшило бы ситуацию. Президент Владимир Путин согласился с предложением и попросил подготовить соответствующую инициативу для подписания в начале следующей недели.

    Ранее Путин поручил Минобороны разработать предложения по улучшению поиска пропавших без вести в ходе СВО на Украине.

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    6 марта 2025, 12:13 • Новости дня
    Додик предсказал скорое завершение конфликта на Украине

    Президент Республики Сербской Додик заявил о скором завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Республики Сербской Милорад Додик выразил уверенность, что конфликт на Украине вскоре завершится миром, который приведет к дальнейшему укреплению позиции России на международной арене.

    Додик выразил уверенность в скором окончании конфликта на Украине, отметив, что наступление мира приведет к дальнейшему возвышению России на международной арене, передает RT.

    Он также подчеркнул, что Украина, по его мнению, не заслуживает выживания в геополитическом контексте, заявив, что в историческом плане Украина всегда была близка к России, и текущая антироссийская позиция Украины противоречит ее исторической сущности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о победе России после отказа Конгресса поддерживать Украину финансово и военно. Страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными, что ухудшило сотрудничество внутри альянса.

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    6 марта 2025, 20:05 • Новости дня
    Путин поддержал статус ветеранов для участников СВО из мест лишения свободы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления статуса ветеранов боевых действий участникам СВО, отправившимся на фронт из мест лишения свободы.

    На встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей Путин подчеркнул, что бывшие заключенные, добровольно отправившиеся воевать, должны получить статус ветеранов боевых действий.

    Президент отметил, что люди, совершившие правонарушения, но сражающиеся за Родину, должны быть поставлены в равные условия с другими участниками боевых действий. Он подчеркнул, что это касается и предоставления статуса ветеранов.

    «Люди, которые совершили в силу разных обстоятельств какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются за Родину – они должны все быть поставлены в одинаковое положение. В том числе это касается и статуса ветеранов боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин предложил разработать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО, а также согласился с мнением сотрудницы фонда «Защитники Отечества», что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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