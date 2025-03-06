Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Эксперты обсудили роль женщин в развитии цифровой грамотности в России
На площадке АНО «Цифровая экономика» эксперты обсудили влияние женщин на развитие цифровой грамотности и кибергигиены в России, уделив особое внимание образовательным программам для девушек в IT.
На площадке АНО «Цифровая экономика» прошла экспертная сессия, посвященная роли женщин в развитии цифровой грамотности и кибергигиены. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню, на нем собрались эксперты из различных отраслей.
Модераторы сессии Юлия Горячкина и Ольга Франчук подчеркнули, что женщины играют ключевую роль в продвижении киберграмотности. Советник министра цифрового развития Мария Мезенцева отметила, что борьба с киберугрозами требует участия как мужчин, так и женщин, но женщины, благодаря своей социальной роли, вносят особый вклад в повышение осведомленности пользователей.
Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова заявила, что уникальные качества женщин помогают продвижению цифровой грамотности, и важно, чтобы девушки не боялись идти в ИТ-сферу. Коммерческий директор Кибердома Екатерина Еленская рассказала о роли женщин в их проектах, отметив, что 80% топ-менеджеров компании – женщины.
Франчук подчеркнула, что число женщин в Экспертном совете по цифровой грамотности велико, и они активно участвуют в реализации образовательных программ и информационных кампаний, способствующих повышению цифровой безопасности среди населения.