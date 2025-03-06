В Южной Корее число пострадавших от падения бомб на учениях выросло до 15 человек

Упавшая с истребителя KF-16 во время учений в Южной Корее бомба повредила пять домов и ранила 15 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате случайного сброса бомбы истребителем ВВС Южной Кореи на деревню Ногок пострадали 15 человек. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии. В результате инцидента повреждены пять жилых домов, один склад, церковь, теплица и грузовой автомобиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Чосон Ильбо».

ЧП произошло в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон провинции Кенгидо, где проходили совместные учения Южной Кореи и США. В учениях принимали участие боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, принадлежащие ВВС Южной Кореи. Восемь бомб MK-82 были сброшены с истребителя KF-16, одна из них упала на деревню Ногок, находящуюся в шести километрах от полигона.

По данным «Чосон Ильбо», Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи отметило, что место происшествия расположено в шести километрах от полигона. Военные потерь пока не зафиксировали, однако ущерб гражданскому сектору оказался значительным. Где приземлились остальные бомбы и был ли от них ущерб, пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Южной Корее произошел нештатный сход восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16, что привело к эвакуации жителей деревни Ногок в районе Идон города Пхочхон.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил с участием стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.