Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.5 комментариев
Путин оценил идею учитывать ИИ как отягчающее обстоятельство при мошенничестве
Президент России Владимир Путин счел предложение главы СК Александра Бастрыкина учитывать использование искусственного интеллекта (ИИ) при интернет-мошенничестве как отягчающее обстоятельство интересным.
Путин назвал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости учитывать применение искусственного интеллекта при интернет-мошенничестве как отягчающее обстоятельство «любопытным», передает ТАСС.
Президент сравнил применение ИИ с определением транспорта как источника повышенной опасности. «Можно подумать», – добавил он.
Ранее Бастрыкин предложил усилить ответственность за преступления с ИИ и создать специализированное агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству.