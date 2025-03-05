Спецслужбы Киргизии предотвратили теракты против силовиков

ГКНБ Киргизии задержал 30 человек за планирование атак на силовиков и чиновников

Tекст: Дмитрий Зубарев

ГКНБ Киргизии задержал тридцать человек, планировавших террористические акты против чиновников и сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС. По информации пресс-центра ведомства, задержанные поддерживали подпольную террористическую ячейку, члены которой намеревались совершить так называемый джихад против конституционного строя страны.

Деятельность группы координировалась зарубежными центрами международных террористических организаций, говорится в заявлении комитета. Участники регулярно собирались на конспиративные сходки, где распространяли радикальную идеологию и собирали средства для финансирования своих действий. Во время обыска у одного из задержанных была изъята инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.

ГКНБ напомнил, что за участие в террористической деятельности в Киргизии предусмотрена уголовная ответственность. Власти также призвали граждан сохранять бдительность и не поддаваться на радикальную пропаганду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии сотрудники МВД задержали 11 человек, включая экс-депутата, за подготовку массовых беспорядков. В Киргизии ранее задержали заговорщиков, планировавших государственный переворот.