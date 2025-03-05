Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора Гладкова за мошенничество

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию, которая произошла в ходе его звонка одной из жительниц региона, передает РИА «Новости».

Во время эфира в соцсети «ВКонтакте» губернатор рассказал, что осуществляет выборочные обзвоны граждан, чтобы лично проконтролировать завершение ремонтных работ в пострадавших домах. Однако одна из жительниц приняла его звонок за мошеннический.

Гладков выразил понимание недоверию женщины и отметил, что в современном мире бдительность в телефонных разговорах необходима. Он подчеркнул, что число мошенников постоянно растет, и такая осторожность абсолютно оправдана. Губернатор добавил, что в их разговоре не поднималась тема персональных данных, а его интересовали лишь результаты восстановительных работ.

Женщина в свою очередь извинилась за недопонимание. Гладков заверил, что ее реакция была абсолютно правильной, и призвал всех жителей региона быть внимательными к подозрительным звонкам.

Ранее мошенники начали использовать бота в мессенджере Telegram, чтобы обманом получить данные пользователей под предлогом помощи в поиске посылок от «Почты России».

Специалисты МВД выявили мошеннический сайт, который имитировал проверку антивирусом «Касперский» для обмана пользователей.

Кроме того, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.