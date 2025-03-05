Мошенники стали использовать бота в Telegram для кражи данных через «Почту России»

Tекст: Мария Иванова

По информации, опубликованной на канале Вестник Киберполиции России, мошенники начали использовать бота в Telegram, выдавая его за сервис от «Почты России», чтобы обманом получить доступ к данным пользователей.

Эти схемы начинаются с звонка, якобы от «Почты России», где жертву информируют о поступившей посылке или заказном письме.

Затем мошенники просят пользователя воспользоваться чат-ботом в мессенджере для уточнения адреса доставки. Бот симулирует активную работу, но его главная цель – автоматическое получение доступа к аккаунту жертвы. Все данные, введенные пользователем, попадают к злоумышленникам, которые могут использовать эту информацию для дальнейших атак.

Эксперты советуют проверять любую входящую информацию через официальные каналы и применять принцип «нулевого доверия» к сообщениям, побуждающим к действиям. Это поможет избежать попадания в сети мошенников и защитить свои данные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российскому онлайн-бизнесу к Международному женскому дню следует ожидать хакерские атаки с использованием ИИ, как заявил эксперт Артем Избаенков.

Специалисты МВД выявили мошеннический сайт, который имитировал проверку антивирусом «Касперский» для обмана пользователей.

Кроме того мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.