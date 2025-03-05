Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Макрон анонсировал обращение к французам накануне саммита ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о своем обращении к гражданам страны, чтобы обсудить важные международные темы, включая ситуацию вокруг Украины.
Макрон сообщил, что в среду вечером выступит с обращением к гражданам страны, передает ТАСС.
В послании президент Франции подчеркнул, что в условиях большой неопределенности и серьезных вызовов, с которыми сталкивается мир, он намерен обратиться к нации в 20.00 по местному времени (22.00 мск).
По информации телеканала BFMTV, речь пойдет о ситуации вокруг Украины и необходимости усиления европейской безопасности. Важность этих вопросов также будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится на следующий день после обращения.
Речь Макрона будет проходить в преддверии значимых международных событий, где вопросы безопасности и мировых вызовов займут центральное место.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом.