Макрон анонсировал обращение к французам накануне саммита ЕС

  • Новость часаКремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
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    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    CBS: Трамп добивается более выгодной сделки по ресурсам Украины
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    28 комментариев
    5 марта 2025, 13:01 • Новости дня

    Макрон анонсировал обращение к французам накануне саммита ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о своем обращении к гражданам страны, чтобы обсудить важные международные темы, включая ситуацию вокруг Украины.

    Макрон сообщил, что в среду вечером выступит с обращением к гражданам страны, передает ТАСС.

    В послании президент Франции подчеркнул, что в условиях большой неопределенности и серьезных вызовов, с которыми сталкивается мир, он намерен обратиться к нации в 20.00 по местному времени (22.00 мск).

    По информации телеканала BFMTV, речь пойдет о ситуации вокруг Украины и необходимости усиления европейской безопасности. Важность этих вопросов также будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится на следующий день после обращения.

    Речь Макрона будет проходить в преддверии значимых международных событий, где вопросы безопасности и мировых вызовов займут центральное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом.

    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

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    3 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Солнечные электростанции в Германии достигли максимальной выработки энергии с сентября, что привело к падению цен на электроэнергию в некоторых европейских странах ниже нуля, пишет Bloomberg.

    Солнечные электростанции в Германии зафиксировали самую высокую производительность с сентября, что привело к отрицательным ценам в нескольких странах, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    В Германии в один из моментов мегаватт-час электроэнергии стоил минус 17,73 евро. Аналогичные ситуации наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Низкие цены объясняются избытком предложения на рынке.

    Ранее сообщалось, что в Прибалтике после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (19)
    2 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения

    Политолог Ткаченко: Макрон использует Киев и вопросы безопасности для лидерства в объединенной Европе

    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Париж инициирует широкое обсуждение роста военных расходов европейскими странами якобы для защиты региона и Киева от Москвы. Но в этом проекте Брюссель будет учитывать не украинские, а собственные интересы в случае потенциальной утраты «зонтика» США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о выделении сотен миллиардов евро на безопасность.

    «Судя по всему, президент Франции Эммануэль Макрон имеет в виду согласованные действия по повышению военных расходов до 3%. Кроме того, сейчас в Европе у каждой страны свои военные стандарты, поэтому французский лидер предполагает снятие всех барьеров для создания общеевропейских вооружений в рамках трансграничного госзаказа», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Также это заявление можно считать приглашением к обсуждению для Италии, Испании и Португалии, которые выступают против пересчета оборонных расходов и ратуют за то, чтобы Берлин или Париж сами выпускали облигации для заимствований на рынке и выпускали оружие», – продолжил собеседник.

    «Тут важна и политическая составляющая. Вся внешняя политика Макрона строится на том, что он будет лидером объединенной Европы против «российской угрозы». Соответственно, он не сможет в риторике признать поражение Украины. Но на самом деле Киев в этом концепте общеевропейской архитектуры безопасности мало учитывается», – указал аналитик.

    «Украине будут какие-то отдельные поставки вооружений, но в любом случае Европа сейчас думает о своей безопасности после потенциальной утраты «зонтика» США, а не о Киеве», – заметил спикер.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune сообщил, что Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. На саммите также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности, сообщает РБК.

    «Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», – сказал он.

    Французский лидер признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом времена сильно изменились, «поэтому этот саммит 6 марта очень важен».

    Ранее президент Франции заявлял, что «странам ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США», и призывал европейцев «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи».

    В свою очередь бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что Североатлантический альянс может прекратить свое существование из-за разногласий между Вашингтоном и Брюсселем относительно поддержки Киева. Ставридис допустил формирование новой структуры – Организации европейского договора.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе», и разбиралась, какое военное будущее ждет Европу без поддержки США.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Коментарии (37)
    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

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    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

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    2 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных

    Washington Post: Европейские политики ждут вывода 20 тыс. американских военных из Европы

    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных
    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военнослужащих из Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Источники в дипломатических кругах заявляют, что это может произойти в ближайшее время. Европейские лидеры стремятся убедиться, что это решение не связано с договоренностями между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Один из дипломатов НАТО отметил, что не удивится, если в какой-то момент американские войска, развернутые в условиях кризиса на Украине, вернутся на домашние базы в США. «Если они покинут Европу, это будет возвращением к нормальной жизни», – заявил дипломат.

    Washington Post также указывает, что европейские лидеры опасаются, что вывод американских войск из Европы может стать частью более широкой сделки, в результате которой соседи России останутся уязвимыми до того, как европейские страны смогут укрепить свою оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно; лидер США может запретить делиться разведданными с Украиной после перепалки; Пентагон решил наладить спецсвязь между ПРО в Девеселу и базами США в Европе.

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    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    4 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева

    Медведев предложил Европе прекратить поддержку Зеленского, сравнив его с больной собакой

    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе лучше отказаться от поддержки Владимира Зеленского, он назвал украинского лидера «больной собакой», которую стоит усыпить.

    Медведев призвал Европу отказаться от поддержки Зеленского, политик сравнил его с «больной собакой», которую необходимо «усыпить», передает ТАСС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа больше не желает «кормить нацистскую шавку» в Киеве.

    В этой связи он назвал Европу «дряхлой», но все еще поддерживающей Зеленского, подчеркнув, что это поддержка бесполезна и опасна.

    По мнению Медведева, Европа, как и США, должна отказаться от поддержки киевского режима, так как «безумная больная псина опасна».

    Он полагает, что наилучшим решением было бы «усыпление» Зеленского, чтобы избежать дальнейших страданий.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

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    4 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии, сообщило издание Politico.

    Лидеры Европейского союза приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи для Украины, который оценивался в 20 млрд евро, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что из проекта документа Совета ЕС, представленного на рассмотрение государствам-членам, был удален пункт, касающийся новых поставок военной помощи Украине из-за вето, наложенного Венгрией на предыдущую версию документа.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовились объявить о новом пакете военной помощи Украине. Испания решила выделить Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    Между тем Пентагон подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину.

    Коментарии (7)
    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    4 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Постпред в Вене подчеркнул, что Россия против размещения войск ЕС на Украине

    Постпред России в Вене Ульянов подчеркнул несогласие Москвы с предложением о размещении европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что при обсуждении данного вопроса «европейские чиновники ставят телегу впереди лошади». Он указал, что механизм реализации договоренностей обсуждают после того, как определились «основные параметры сделки», а не до.

    «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам», – заявил он в Telegram.

    Ульянов пояснил, что «миротворцы должны быть беспристрастными», чего нельзя сказать о ЕС. Кроме того, «Россия категорически против».

    Напомним, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    3 марта 2025, 16:39 • Новости дня
    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы
    @ Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы.

    Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила о готовности представить 4 марта план перевооружения Европы, передает ТАСС. Она отметила, что обращение к странам – членам ЕС будет сделано в форме письма, в котором будут изложены основные положения этого плана.

    «Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», – подчеркнула она.

    Ранее газета Politico писала, что страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США.

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