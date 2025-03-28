Солнцева представили в Оренбургской области в качестве врио губернатора

Tекст: Валерия Городецкая

Комаров поздравил Солнцева с назначением и выделил приоритетные направления работы, сообщается на сайте полпреда президента в ПФО.

Комаров подчеркнул важность стабильной работы оборонно-промышленного комплекса для региона, а также необходимость повышения доходов граждан и укрепления взаимодействия между властью и жителями. Он отметил, что успехи в этих сферах напрямую влияют на Вооруженные силы РФ.

Комаров также выразил благодарность экс-губернатору Денису Паслеру за его вклад в развитие региона, упомянув достижения Оренбургской области в сельском хозяйстве и строительстве жилья. Паслер в ответ поблагодарил за поддержку и выразил уверенность в успехах Солнцева в новой должности.

На церемонии присутствовали представители правительства региона, депутаты, главы муниципальных образований и другие официальные лица. Евгений Солнцев выразил благодарность президенту за доверие и подчеркнул, что задача нового руководства – сделать регион лучше для его жителей.

Солнцев является выпускником шестого потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область, врио губернатора Свердловской области, а бывшего председателя правительства ДНР Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.