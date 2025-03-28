Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ, Мичков занял второе место

Кучеров и Мичков признаны звездами дня НХЛ за игры против «Юты» и «Монреаля»

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий клуба «Тампа» Никита Кучеров был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС. В домашнем матче против «Юты» он набрал четыре очка: забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Это позволило ему в 32-й раз за карьеру провести матч с результативностью не менее четырех очков, сравнявшись с Александром Овечкиным из «Вашингтона» по этому показателю среди действующих игроков.

Лидером остается Сидни Кросби из «Питтсбурга» с 42 матчами, а второе место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с 40 такими играми.

Вторую звезду дня получил Матвей Мичков, выступающий за «Филадельфию». В домашнем матче против «Монреаля» он сумел забросить две шайбы и отдать голевой пас, прервав свою безрезультативную серию из десяти игр. Это достижение вернуло ему место среди лучших игроков дня.

Третьей звездой дня стал чешский хоккеист Мартин Нечас из «Колорадо», который также продемонстрировал выдающуюся игру, забросив две шайбы и отдав результативную передачу в матче против «Лос-Анджелеса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский хоккеист Никита Кучеров в матче против «Юты», завершившемся со счетом 8:0, набрал четыре очка и установил новый клубный рекорд по количеству игр с тремя и более очками, а в матче, в котором «Тампа» уступила со счетом 2:4, забросил свою 30-ю шайбу в сезоне НХЛ и укрепил позицию третьего бомбардира чемпионата с 98 очками.

Ранее сообщалось, что «Тампа» одержала победу над «Филадельфией» со счетом 2:0 благодаря шатауту Андрея Василевского и двум результативным очкам Кучерова, который занимает третье место среди лучших бомбардиров сезона НХЛ.