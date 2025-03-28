Кучеров побил клубный рекорд «Тампы» в победной игре над «Ютой»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, хоккейная команда «Тампа» одержала победу над «Ютой» со счетом 8:0 в рамках Национальной хоккейной лиги. Главной звездой матча стал Никита Кучеров, который набрал четыре очка, забив гол и сделав три результативных передачи. Таким образом, российский форвард улучшил свой личный итог до 105 очков в сезоне и обошел Стивена Стэмкоса по числу матчей с тремя и более очками за «Тампу».

Кучеров теперь занимает третье место в НХЛ по количеству игр, в которых он набирал минимум четыре очка, догнав Александра Овечкина с 32 такими играми. Впереди остаются только Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский также отличился, отразив 25 бросков и проведя 40-й «сухой» матч в карьере.

После этой победы «Тампа» укрепила свое положение на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, имея в активе 89 очков после 72 матчей. Следующая игра команды пройдет 29 марта против «Нью-Йорк Айлендерс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кучеров в текущем сезоне НХЛ забросил 30-ю шайбу . Кучеров и Василевский принесли победу «Тампе» в матче против «Филадельфии». Кучеров помог «Тампе» разгромить «Коламбус» в другом матче НХЛ.