Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.0 комментариев
Зафиксированы попытки вербовки граждан Белоруссии для терактов в России
МВД Белоруссии зафиксировало попытки вербовки граждан страны для терактов в России
С февраля 2022 года иностранные спецслужбы предпринимают попытки вербовки белорусских граждан для организации терактов на территории России, заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко.
По словам Ананенко, с февраля 2022 года правоохранительные органы фиксируют случаи, когда белорусов вводят в заблуждение и вербуют для совершения противоправных действий в России, передает ТАСС.
Ананенко подчеркнул, что иностранные спецслужбы предлагают белорусским гражданам совершать поджоги и взрывы. Однако все потенциальные террористы, включая тех, кто выезжал в Россию, были установлены и задержаны на стадии подготовки преступлений.
Комитет государственной безопасности Белоруссии включил в список террористов Николая Швеца и пятерых граждан Белоруссии после вступления в силу судебного решения по делу о подрыве российского самолета А-50.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы активно вербовали белорусов через интернет для сбора информации и совершения противоправных действий, согласно данным Совета безопасности Белоруссии.