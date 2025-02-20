Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
КГБ Белоруссии внес фигурантов дела о подрыве А-50 в список террористов
Белоруссия внесла участников теракта против российского А-50 в список террористов
Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Николая Швеца и пятерых граждан Белоруссии в список террористов после вступления в силу судебного решения по делу о подрыве российского самолета А-50.
Комитет государственной безопасности Белоруссии добавил фигурантов дела о теракте против самолета А-50 в перечень террористов. Как сообщает ТАСС, список был опубликован в официальном телеграм-канале ведомства. В него вошли Николай Швец, гражданин России и Украины, а также белорусы Михаил Демин, Сергей Лопарев, Олег Сычев, Евгения Точицкая и Виталий Якутик.
В сообщении КГБ отмечается, что основанием для их включения в список террористов стало вступление решения суда в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минский городской суд приговорил обвиняемых по делу о теракте против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 к лишению свободы на срок от 15 до 25 лет. Освобождение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Анатолия Елецких) Украинской православной церкви произошло в рамках обмена на украинца Андрея Швеца, который участвовал в диверсии против самолета А-50. Россия и Белоруссия задержали порядка 20 групп, планировавших теракты на территории двух стран.