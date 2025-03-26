Путин: Жить надо будущим

Писатель Коновалов: СВО разблокировала социальные лифты в искусстве

Писатель Коновалов: СВО разблокировала для молодых творцов социальные лифты в искусстве

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Последние три года стали лакмусовой бумажкой, показавшей, кто намерен жить и развиваться в России, а кто рассматривает страну лишь в качестве кормовой базы, которую можно сменить в любой момент», – рассказал Вячеслав Коновалов, член правления Союза писателей России, президент Чеховского фестиваля «Остров Сахалин», основатель и руководитель федеральной премии «Главкнига».

«Одно время карьерные лифты для людей культуры в некотором смысле были заблокированы либеральными деятелями. Однако с началом СВО в отрасли произошло своеобразное очищение, у молодых творцов появилась хорошая возможность широко и профессионально заявить о себе. И чествование в Кремле является тому подтверждением», – подчеркнул он.

«Благо, сейчас у нас в стране работает разветвленная инфраструктура для самореализации в искусстве: Фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, кластер «Таврида», академия «Меганом», Российские креативные недели и множество других. У молодежи есть уникальная возможность принять участие в формировании новой российской культуры, вписать свои имена в историю государства», – детализировал собеседник.

«Отдельно отмечу внимательное отношение к нашей сфере со стороны президента Владимира Путина. Переформатирование союза писателей, приход на пост главы Владимира Мединского демонстрирует, что страна делает разворот в сторону культуры, как краеугольного камня развития государственности», – резюмировал Коновалов.

Во вторник Путин в режиме видеоконференции принял участие в Совете по культуре и искусству, где ключевыми темами стали образование, литература и книгоиздание. «Для сферы культуры в последние годы – много [или] мало, но я позволю себе сказать: кое-что сделано», – сказал президент

«Во всяком случае, существенно расширена гуманитарная составляющая процесса образования, новые возможности обрела наша уникальная отечественная система подготовки художников и музыкантов, обеспечена масштабная грантовая поддержка проектов творческих деятелей, в том числе молодых, начинающих. По итогам нацпроекта «Культура» построено и модернизировано свыше 3,2 тыс. учреждений. Эта работа продолжится в рамках нового национального проекта «Семья», – перечислил глава государства.

Президент назвал различные виды искусства союзниками государства: «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник». По его словам, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом.

Ранее в День работника культуры Путин вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. Наград удостоились прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, худрук Московского симфонического оркестра Иван Никифорчин, художник-иллюстратор Ольга Ионайтис и другие.

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Указ о его учреждении Путин подписал в августе 2007 года, объединив профессиональным праздником сотрудников музеев и театров, писателей, книгоиздателей и представителей других направлений этой сферы.