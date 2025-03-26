Мишустин: Россия вошла в топ-10 стран по качеству образования

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские школьники с 2021 года демонстрируют высокие результаты на международных олимпиадах, занимая только призовые места, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что качество образования является одним из важнейших вопросов для страны. Он отметил, что такие достижения российских школьников на международной арене подтверждают высокий уровень образовательной системы в России.

По его мнению, это свидетельствует о больших успехах в развитии образовательной сферы.

По словам Мишустина, Россия продолжит инвестировать в образование для поддержания и улучшения его качества, чтобы удерживать лидирующие позиции на международной арене.

Напомним, Россия вошла в топ-10 стран мира по объему научных исследований. Роспатент представил десять важнейших изобретений 2024 года, подчеркивая достижения российских ученых и их вклад в технологическое развитие страны.