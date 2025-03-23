Командующий ВМС хуситов получил ранения в результате ударов США по Йемену

Al Hadath сообщил о ранениях командующего ВМС хуситов ас-Саади в результате ударов США по Йемену

Tекст: Антон Антонов

Удары были нанесены по морской базе мятежников на побережье Красного моря, в результате чего, по данным источников, ранения получили ас-Саади и еще семь мятежников, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

Согласно информации Al Masirah, подконтрольного хуситам, США нанесли три удара по международному аэропорту Ходейды. Al Hadath сообщает, что целью ударов стали склады с оружием, а также установки для запуска ракет и беспилотников, которые мятежники разместили в аэропорту.

Al Arabiya сообщает, что США также нанесли удары по складам с оружием хуситов в провинциях Эль-Джауф и Мариб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Также сообщалось, что целью американских ударов по Сане был один из лидеров движения «Ансар Алла».