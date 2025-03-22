Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.0 комментариев
Интернет-провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке в течение суток
Специалисты Роскомнадзора подключились к защите провайдера Lovit от DDoS-атаки, которая длится более суток, используя Национальную систему противодействия DDoS-атакам.
Атака началась утром 21 марта и до сих пор не прекращается, передает ТАСС.
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, задействованы в отражении этой кибератаки.
Для помощи в защите провайдера используется Национальная система противодействия DDoS-атакам.
Эта система позволяет оперативно реагировать на подобные инциденты, минимизируя ущерб и поддерживая работоспособность инфраструктуры.
Сотрудники провайдера и Роскомнадзора активно сотрудничают, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ситуации и стабилизировать работу сети.
В феврале хакеры вдвое увеличили атаки на онлайн-школы и сайты к ЕГЭ в России.
В январе Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора смог отбить свыше 600 кибератак на системы защищаемых субъектов.