Интернет-провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке в течение суток

Умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский

Работавший на КГБ и британскую разведку Гордиевский умер в возрасте 86 лет

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает BBC News, Олег Гордиевский, работавший на КГБ и британскую разведку, скончался в возрасте 86 лет. Гордиевский был одним из самых известных шпионов XX века.

Гордиевский, высокопоставленный офицер КГБ, был завербован британской разведкой в 1974 году во время работы в Копенгагене. В 1982 году его направили в Лондон, где он стал главой резидентуры КГБ.

В 1985 году его вызвали в Москву из-за подозрений в антигосударственной деятельности, но после допроса ему удалось сбежать в Британию. Это стало возможным благодаря информации от экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, который сообщил советской разведке о работе Гордиевского на британскую МИ-6. Он был вывезен в Финляндию в багажнике британского дипломатического автомобиля, а затем перелетел из Норвегии в Великобританию.

Гордиевский был заочно приговорен в СССР к смертной казни за государственную измену. По данным издания Guardian, его тело было обнаружено в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной.



