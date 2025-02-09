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Хакеры вдвое увеличили атаки на онлайн-школы и сайты к ЕГЭ в России
Servicepipe сообщил о росте кибератак на образовательные онлайн-ресурсы в феврале
Онлайн-школы и образовательные сайты в России подверглись атакам хакеров, чья активность с начала февраля возросла более чем в два раза, что связано с началом подготовки к экзаменам.
Хакеры увеличили количество атак на онлайн-школы и сайты подготовки к ЕГЭ в России, сообщает РИА «Новости». Антон Чемякин, руководитель аналитического отдела компании Servicepipe, отметил, что с начала февраля активность хакеров в 2,5 раза превысила среднегодовой показатель. Хакеры используют разные методы, включая DDoS-атаки и подбор паролей, чтобы получить доступ к образовательным ресурсам.
Чемякин подчеркнул, что значительная часть трафика атак исходит с иностранных IP-адресов. Это связано с тем, что образовательные ресурсы активно обновляются: проводятся дни открытых дверей в вузах и колледжах, а школьники начинают подготовку к экзаменам. В это время также стартуют курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на онлайн-платформах.
Ситуация с ростом активности хакеров повторяется ежегодно. Аналогичный всплеск активности наблюдался в начале сентября. По прогнозам Servicepipe, следующий пик атак будет в апреле-мае, когда интерес к образовательному контенту возрастет из-за предстоящих госэкзаменов. С началом самих экзаменов активность хакеров обычно снижается, и затишье продолжается до сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры атаковали портал, предназначенный для ознакомления с результатами ЕГЭ. Сайт наблюдения за ходом ЕГЭ несколько раз подвергался хакерским атакам. Глава Рособрнадзора заявлял о попытке хакеров похитить задания ЕГЭ.