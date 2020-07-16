Хакеры атаковали портал для ознакомления с результатами ЕГЭ

Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся DDoS-атаке, которая была успешно отбита, работоспособность и доступность сервиса сохранены, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Уточняется, что атаке подвергся сервис check.ege.edu.ru. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с.

«Никаких проблем для работы сервиса и для участников экзаменов проведенная атака не создала. Все участники ЕГЭ смогут своевременно ознакомиться со своими результатами», – передает РИА «Новости» слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Как добавили в ведомстве, на момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему.

«Атака была произведена с использованием бот-сети. Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов, что, впрочем, не дает стопроцентной уверенности в том, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры. Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована и для ее реализации были подключены серьезные ресурсы» – рассказал заместитель директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислав Афанасьев.

Напомним, во вторник стали известны предварительные результаты ЕГЭ.