Умер американский боксер Джордж Форман

  • Новость часаМарочко: Российские войска формируют огневой мешок вокруг ВСУ в Часовом Яре
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    США подвергают уничтожению один из главных символов Франции
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    Умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский
    Boeing получил контракт на разработку «самого смертоносного самолета в истории»
    Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа
    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект
    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны»
    Монголия завершает оценку проекта газопровода из РФ в КНР через свою территорию
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    15 комментариев
    22 марта 2025, 09:32 • Новости дня

    Умер американский боксер Джордж Форман

    Умер американский боксер Джордж Форман в возрасте 76 лет

    Tекст: Александра Юдина

    Американский боксер Джордж Форман, известный своими достижениями на ринге, умер в возрасте 76 лет, сообщает издание TMZ.

    Джордж Форман, легендарный американский боксер, скончался в возрасте семидесяти шести лет, передает РИА «Новости».

    Форман оставил заметный след в мире бокса, став олимпийским чемпионом 1968 года и чемпионом мира в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF.

    Его знаменитый бой с Мохаммедом Али в 1974 году, получивший название «Грохот в джунглях», стал одним из самых значимых событий в истории бокса и был признан боем года.

    За свою спортивную карьеру Форман приобрел репутацию одного из лучших боксеров своего времени, что подтвердили многочисленные титулы.

    После завершения спортивной карьеры Джордж Форман посвятил себя религиозной деятельности, став пастором афроамериканской церкви.

    21 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»

    Эксперт Юшков сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков»

    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В ночь на пятницу ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

    «Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с территории России на Украину. Через нее ранее российский газ шел в Европу. С 1 января 2025 года транзит остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, добавил он, труба была под давлением, в ней оставался газ. Этим и объясняется огромный факел после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

    «Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС, потому что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

    Впрочем Юшков добавил: повторить маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности. «Поэтому взрывать ГИС, чтобы предотвратить возможные действия ВС России, глупо», – считает аналитик. По его оценкам, вероятной причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

    «Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения», – детализировал собеседник.

    На этом фоне Юшков напомнил недавние ультиматумы Братиславы к ЕС: восстановить транзит газа или Словакия будет блокировать решения объединения по украинскому вопросу. «Взорвав ГИС «Суджа», на Банковой могут заявить, что газопровод неисправен и пустить газ они попросту не могут», – допустил спикер.

    При этом специалист напомнил об идее США по энергетическому перемирию в зоне СВО, которую поддержал Владимир Путин и которую вполне мог не принять Зеленский. «Россия подтвердила, что не будет наносить ударов по украинской энергоинфраструктуре. Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

    Ранее ВСУ, предположительно, ударили по газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, через которую российский газ шел в Европу. Блогер Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории. Официальной информации об атаке пока нет.

    Напомним, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов телефонного разговора лидеров России и США. Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Пожар на нефтебазе тушат уже несколько дней. «Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», – сообщили в оперативном штабе.

    18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    21 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу

    The Independent: Зеленский отверг требование Трампа об американском контроле над АЭС Украины

    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, сообщает издание The Independent.

    Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это заявление последовало после того, как президент США предложил, что передача контроля над этими станциями Америке обеспечит лучшую защиту, пишет The Independent.

    Он также отметил, что обсуждение касалось только Запорожской АЭС, которая находится под российским контролем. Зеленский также подчеркнул, что никаких обсуждений о передаче прав собственности на станцию Соединенным Штатам с Трампом не велось. Основной темой переговоров была возможность вернуть контроль над станцией Украине.

    Лидер Украины также заявил о необходимости «остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны». Зеленский подчеркнул готовность Украины работать с США для «предотвращения ударов по российским энергетическим и гражданским объектам».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что США стремятся получить контроль над украинскими атомными электростанциями в рамках ресурсной сделки с Киевом.

    Эксперты объяснили, что желание США получить контроль над украинскими АЭС связано с укреплением влияния на энергетическую сферу Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

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    21 марта 2025, 19:07 • Видео
    Новый конфликт Зеленского и Трампа

    Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    21 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский

    Работавший на КГБ и британскую разведку Гордиевский умер в возрасте 86 лет

    Умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский
    @ REUTERS/Fiona Hanson/Pool

    Tекст: Вера Басилая

    Советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший одновременно на КГБ и британскую разведку, скончался на 87-м году жизни, сообщает BBC News.

    Как сообщает BBC News, Олег Гордиевский, работавший на КГБ и британскую разведку, скончался в возрасте 86 лет. Гордиевский был одним из самых известных шпионов XX века.

    Гордиевский, высокопоставленный офицер КГБ, был завербован британской разведкой в 1974 году во время работы в Копенгагене. В 1982 году его направили в Лондон, где он стал главой резидентуры КГБ.

    В 1985 году его вызвали в Москву из-за подозрений в антигосударственной деятельности, но после допроса ему удалось сбежать в Британию. Это стало возможным благодаря информации от экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, который сообщил советской разведке о работе Гордиевского на британскую МИ-6. Он был вывезен в Финляндию в багажнике британского дипломатического автомобиля, а затем перелетел из Норвегии в Великобританию.

    Гордиевский был заочно приговорен в СССР к смертной казни за государственную измену. По данным издания Guardian, его тело было обнаружено в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной.


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    21 марта 2025, 18:07 • Новости дня
    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект

    На Украине одобрили законопроект о применении огнестрельного оружия против митингующих

    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект
    @ Виталий Залесский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комитет Верховной Рады одобрил законопроект, позволяющий Нацгвардии применять огнестрельное оружие против митингующих без предупреждения.

    Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил законопроект № 10311, дающий Национальной гвардии Украины право применять огнестрельное оружие против митингующих, сообщает «Центр противодействия коррупции». Этот законопроект предусматривает использование оружия для прекращения массовых беспорядков без предварительного предупреждения участников митингов, пишет украинское издание «Страна».

    Если закон будет принят, Нацгвардия также сможет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. В законопроекте предусматривается маркировка нарушителей краской, а также использование беспилотников для наблюдения за митингами.

    Напомним, в феврале возле американского посольства в Киеве собрались несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами.

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    21 марта 2025, 18:54 • Новости дня
    В Сети появились фото замаскированных под спецназ России украинских боевиков
    В Сети появились фото замаскированных под спецназ России украинских боевиков
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные из сил специальных операций (ССО) опубликовали фотографии, где они запечатлены в форме российского спецназа, боевики также использовали для обмана российское вооружение.

    Украинские военные из 8-го полка ССО ВСУ использовали снаряжения от российских брендов «АрсАрма» и «Техинком», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Архангелы спецназа».

    На фото боевики вооружены автоматами АК-74, АК-105 и АК-12, у них на форме есть российские шевроны и атрибутика.

    Отмечается, что все это обмундирование и оружие украинские военные взяли как трофеи у российских военных. Вероятно, все украденное планируется использовать для диверсий.

    Ранее в городе Селидово в ДНР российские военные уничтожили украинских диверсантов в российской форме.

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    21 марта 2025, 12:35 • Новости дня
    Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти
    Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шедший под флагом Панамы танкер Eventin со 100 тыс. тонн нефти конфискован немецкой таможней у берегов Германии, сообщили в германской прессе.

    Таможенники ФРГ в пятницу конфисковали танкер Eventin, его отбуксировали в порт Засниц, передает «Прайм» со ссылкой на Spiegel.

    Решение о конфискации было принято после того, как Евросоюз внес Eventin в список «теневого флота» России в конце января. По этим данным, танкер якобы направлялся из российского порта Усть-Луга в Египет.

    Минфин Германии воздержался от комментариев, сославшись на «таможенные меры и ситуацию в сфере политики безопасности». Немецкие власти намерены провести безопасную перекачку нефти с танкера и определить дальнейшую судьбу судна.

    В январе СМИ сообщали, что в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген дрейфует танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти на борту. Танкер потерял управление из-за непогоды, его отбуксировали на безопасное расстояние в 25 км от прежней позиции, к северо-востоку от мыса Аркона на острове Рюген.

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    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

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    21 марта 2025, 21:24 • Новости дня
    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»

    СМИ: ВСУ взорвали трубу газопровода на ГИС «Суджа» динамитом

    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска заминировали газовую трубу на ГИС «Суджа», использовав динамит, в результате чего поврежден один из отрезков 30-метрового участка, а остаточный газ внутри трубы загорелся, сообщили СМИ.

    Украинские войска заминировали газовую трубу на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» с использованием динамита, передает RT.

    Взрывом был поврежден один из 30-метровых отрезков трубы. На участке, где произошел подрыв, находится четыре трубы, которые ведут на Украину и разветвляются на разные направления.

    Взорванная ветка называется «Прогресс», она предназначена для поставок газа в Европу. В результате инцидента целыми остались только две трубы, которые идут в направлении Киева. Сообщается, что внутри взорванной трубы находился остаточный газ, который и загорелся после взрыва.

    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва станции.

    Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже. Эксперты назвали подрыв ГИС «Суджа» признанием Украины в собственной недоговороспособности.

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    21 марта 2025, 12:26 • Новости дня
    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине

    Политолог Рар: В ЕС усугубляется раскол по вопросу Украины

    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры ЕС пока терпят своевольные высказывания главы Еврокомиссии, но от нижестоящей чиновницы Каи Каллас требуют более дипломатического тона. В объединении усугубляется раскол по вопросу Украины. Это приводит к появлению нового блока внутри Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее газета Politico указала на провал плана ЕС по оказанию помощи Киеву.

    «Позиции Каи Каллас внутри Евросоюза пошатываются. Многим главам стран объединения не нравятся ее заявления о том, что европейские страны должны немедленно готовиться к войне с Россией, а также противостоять Америке», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, эстонка – исполнительница воли коллективной Европы, никто не наделял ее правом делать столь категорические заявления от имени «вышестоящих». «Лидеры ЕС пока терпят своевольные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но при этом они требуют от нижестоящей чиновницы более дипломатического тона», – добавил собеседник.

    Политолог также указал на усугубляющийся раскол в Евросоюзе по вопросу Украины. «Южная и Восточная Европа – за исключением Польши и стран Прибалтики – отказываются дальше финансировать Киев. Их позиция следующая: денег в казне нет, без американцев поддерживать боевые действия бессмысленно, а отношения с Дональдом Трампом рвать нельзя», – пояснил Рар. Впрочем, многое будет зависеть от действий Парижа, Берлина и Лондона.

    «Франция размахивает кулаками, в которых сжимает ядерное оружие. Вместе с тем французские власти прячутся за спиной немцев – пусть те, мол, идут вперед. То же самое делают британцы, которые пытаются заставить президента США сменить дипломатию на продолжение конфронтации. Наконец, Германия видит себя главарем Европы и считает, что их главная цель – победить Россию на Украине», – детализировал эксперт.

    «Думаю, что сейчас Запад в целом меняется. Появляется новый «север», некая новая Европа, состоящая из Британии и стран Балтийского моря. В этой связи главный конфликт этого блока с Россией – помимо Украины – видится на Балтике», – допустил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что план главы евродипломатии Каи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 млрд евро полностью провалился, его судьба была предопределена до брюссельского саммита ЕС в четверг.

    Основная проблема, по словам европейских дипломатов, заключалась в том, что Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых участников, таких как Франция и высокопоставленные чиновники ЕС. Издание подчеркивает, что изначально план предполагал поставку Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, однако этот замысел был заблокирован венгерским вето.

    Каллас предложила уменьшить объем помощи до пяти млрд евро на покупку боеприпасов. Однако даже в таком виде план пока не снискал достаточной поддержки. Отказ Франции, Италии и Словакии от обязательного участия в программе и предложение перейти на добровольный формат еще больше ослабили позиции Каллас.

    «План не выдержал столкновения с реальностью Евросоюза, где готовность нести жертвы ради Киева резко разнится от страны к стране», – говорится в публикации. Напомним, Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины. Коммюнике было распространено в виде заявления 26 стран ЕС.

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    21 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов на сумму 210 млрд долларов будет рассматриваться как акт войны.

    Барт Де Вевер выразил опасение, что конфискация Евросоюзом российских активов может привести к серьезным последствиям, сообщает Politico, передает ТАСС. Он подчеркнул, что если у кого-то отбирают 210 млрд долларов, это неизбежно ведет к последствиям, которые нельзя недооценивать.

    Премьер Бельгии указал, что что замороженные активы нельзя рассматривать как простую копилку, которую можно разбить и использовать средства по своему усмотрению.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    До этого Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.

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    21 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Marca: Ученые нашли сеть подземных сооружений под пирамидами Гизы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под пирамидой Хефрена в Гизе обнаружили сеть подземных сооружений, включая пятиуровневые структуры и спиральные колодцы, уходящие на сотни метров вглубь, пишет испанская газета Marca.

    Исследование, опубликованное Marca, предполагает, что пирамиды могут служить чем-то большим, нежели гробницами, передает RT. Согласно материалу издания, радиолокационное оборудование якобы выявило пять идентичных структур под пирамидой Хефрена, каждая из которых имеет пять уровней и покатую крышу.

    Газета пишет, что ниже этих структур располагаются восемь полых спиральных колодцев, уходящих на 648 метров вглубь земли, соединенных двумя помещениями шириной 80 метров. Исследователи считают, что все эти сооружения имеют искусственное происхождение и не могли возникнуть в результате природных явлений, говорится в статье.

    Однако проект, проводимый под началом Каирского университета, подобных конструкций не обнаружил. Автор исследования, журналист и блогер Грег Риз, известен в сети как сторонник конспирологических теорий.

    Ранее группа физиков из США и Швейцарии нашла аномалии в квантовых отклонениях, которые могут указывать на существование параллельных миров.

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    21 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Полиция Дубая опровергла связь травм украинской модели Ковальчук с сексуальным рабством
    Полиция Дубая опровергла связь травм украинской модели Ковальчук с сексуальным рабством
    @ @ae3marylu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Причиной тяжелых травм украинской модели Марии Ковальчук стало падение с большой высоты на на строительной площадке в Дубае, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось, что Ковальчук пропала после того, как отправилась на закрытую вечеринку с шейхами и попала в сексуальное рабство.

    Местная полиция установила, что Ковальчук вошла в одиночку на закрытую строительную площадку в Дубае и упала с большой высоты, пишет РИА «Новости». Отмечается, что модель искали много дней.

    Полиция призвала общественность и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь семьи Ковальчук. По данным правоохранителей, инцидент не был связан с насильственными действиями.

    При этом родственники Ковальчук ранее заявляли о возможном нахождении девушки в «сексуальном рабстве».

    До этого СМИ писали, что Ковальчук пропала после вечеринки у местного шейха в Дубае 9 марта, где ее якобы видели в сопровождении двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. Ее нашли на обочине у дороги с множественными переломами конечностей и позвоночника. Сейчас украинка находится в больнице в тяжелом состоянии.

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    21 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Британский генерал похвастался способностью Лондона уничтожить 40 городов России

    Контр-адмирал Британии Пэрри сообщил о возможности ракет Trident уничтожить 40 городов России

    Британский генерал похвастался способностью Лондона уничтожить 40 городов России
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контр-адмирал ВМС Британии в отставке Крис Пэрри заявил, что подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 городов в России.

    Пэрри в интервью The Telegraph сообщил, что британские атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить сорок российских городов. По его словам, это оружие должно вызывать страх у любого мирового лидера. Пэрри также отметил, что Россия не в состоянии защититься от атаки баллистических ракет, пишет «Коммерсант».

    При этом издание указывает на беспокойство в связи с возрастом британского флота. Самая новая атомная подводная лодка HMS Vengeance была введена в эксплуатацию в 1999 году, и ее возраст вызывает опасения. Неполадки на подлодке могут привести к катастрофическим последствиям.

    Как сообщает The Sun, у Великобритании есть четыре атомные подлодки типа Vanguard: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance, но из них только две находятся в пригодном для эксплуатации состоянии. В XXI веке британские ВМС провели пять запусков ракет Trident II D5, последний из которых в 2016 году был неудачным.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз начал работу над созданием нового боевого корабля, который планируется принять на вооружение в 2040-х годах, с бюджетом программы более 20 млрд евро.

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    21 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    Boeing получил контракт на разработку «самого смертоносного самолета в истории»

    Трамп объявил о контракте с Boeing на разработку истребителя F-47 шестого поколения

    Boeing получил контракт на разработку «самого смертоносного самолета в истории»
    @ Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Американский лидер объявил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку и производство истребителя шестого поколения. Этот контракт предполагает создание новейшего истребителя F-47, передает РИА «Новости».

    По его словам, экспериментальная версия F-47 уже почти пять лет проходит тайные испытания и обещает стать «самым смертоносным самолетом в истории».

    Ранее ВВС США инициировали проверку 89 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus компании Boeing после обнаружения трещин, которые выявлены на двух из четырех новых самолетов.

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    21 марта 2025, 16:41 • Новости дня
    Журналист Киселев сообщил о проблемах со здоровьем

    Журналист Киселев сообщил, что заболел пневмонией

    Журналист Киселев сообщил о проблемах со здоровьем
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий новостной программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил о своем заболевании пневмонией, из-за чего ему рекомендовали соблюдать щадящий режим и передать эфир своему коллеге Евгению Попову.

    «Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим», – сообщил Киселев, передает Ura.ru.

    В связи с болезнью Киселева, на этой неделе роль ведущего итогового выпуска новостей выполнит Евгений Попов. Отмечается, что Попов уже не впервые заменяет своего коллегу в эфире.

    Киселев выразил свое доверие коллеге, называя его «очень ярким, талантливым и высокоработоспособным журналистом». Ведущий добавил, что предстоящий выпуск будет интересным, и собирается следить за трансляцией вместе с другими зрителями.

    Ранее сообщалось, что в России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, при этом в ряде регионов наблюдается снижение заболеваемости.

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