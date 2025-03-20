Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.25 комментариев
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»
Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» провели атаку с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, которая поразила аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о проведенной атаке по израильскому аэропорту Бен-Гурион, передает ТАСС.
Сариа сообщил, что удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой под названием «Палестина-2».
По его словам, операция была успешно завершена и цель достигнута. Атака проводилась по «оккупированному району Яффо».
В ходе операции применялась ракета, специально разработанная для проведения таких атак.
По данным местных СМИ, атакованный аэропорт Бен-Гурион является крупнейшим международным аэропортом Израиля, который обслуживает сотни рейсов ежедневно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Уже неоднократно сообщалось об уничтоженных над Йеменом MQ-9.
Напомним, США в субботу начали крупнейшую военную операцию на Ближнем Востоке с момента прихода к власти новой администрации.