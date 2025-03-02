Роспотребнадзор взял на контроль сообщения россиян о заражении лихорадкой денге на Бали

Tекст: Ольга Иванова

Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о заражении российских туристов лихорадкой денге на Бали, пишет ТАСС. Ведомство отмечает, что ежегодно в России фиксируются только завозные случаи этой инфекции. Несмотря на высокий риск завоза вируса в страну, эпидемиологическая ситуация остается под контролем и не представляет опасности массового заражения.

В целях предотвращения распространения заболевания Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в мире. На границе России функционирует система «Периметр», ведется контроль за численностью и распространением комаров, разработаны ПЦР-тесты для выявления заболевания. Туроператоры информируют туристов о рисках посещения стран с опасными инфекциями.

По данным ведомства, благодаря своевременному выявлению и обращению заболевших за медицинской помощью, случаев с летальным исходом в России не зарегистрировано. Риск заноса лихорадки денге остается высоким из-за миграционной активности и международного туризма, однако условия для существования комаров-переносчиков в России неблагоприятны.

Лихорадка денге распространяется в тропических и субтропических регионах и передается через комаров. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что за последние годы заболевание стало быстро распространяться в разных регионах мира, что требует усиленного контроля и превентивных мер.