Политолог Журавлев: Прокуратура должна уделять исполнению законодательства о ветеранах особое внимание

Tекст: Андрей Резчиков

«К сожалению, у нас иногда фиксируются отклонения от правил по обеспечению ветеранов льготами. Прокуроры должны жестко пресекать такие нарушения. Причем это касается ветеранов любых конфликтов – от Великой Отечественной войны до СВО. Также это касается защиты прав жителей, пострадавших от атак киевского режима», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Одна из главных функций прокуратуры – это надзор за исполнением законодательства, его защита. Исполнение закона о ветеранах – это не только политическая, но и в первую очередь социальная, моральная обязанность, – продолжил собеседник. – Вопрос предоставления льгот всегда непростой. Поэтому законодательство в этой области нуждается в особой защите».

По мнению Журавлева, еще одна важная задача прокуратуры касается выявления, фиксирования и расследования преступлений боевиков ВСУ против россиян «хоть в Курской области, хоть в Херсоне и Запорожье».

Также, по его словам, ведомству необходимо наладить системный надзор в области экологии, ведь это вопрос «биологического выживания» России. «Современная мировая промышленность не всегда экологична. Но промышленность должна развиваться. Совмещение прогресса и выживания человека – это и есть экология. Поэтому нам необходимо наказывать тех, кто совершал нарушения, например, при строительстве очистных сооружений и прочих объектов», – пояснил эксперт.

В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Принципиальным вопросом Путин назвал расследование преступлений ВСУ в Курской области. Совершенные террористами и наемниками злодеяния «должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы». «Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», – сказал президент.

Также профессиональным и нравственным долгом для прокуроров всех рангов, считает глава государства, «должна быть поддержка защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто прошел "горячие точки" и сражался с международным терроризмом, и, конечно, участников специальной военной операции».

Более действенной работы органов прокуратуры, добавил президент, россияне ждут в области охраны окружающей среды и природопользования. «Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводят пренебрежение правилами безопасности, халатность. Отмечу, что именно Генеральный прокурор сразу же после аварии первым из высших должностных лиц предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В конце концов так и пришлось сделать», – напомнил Путин.