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Трамп отправил нацгвардию в Арканзас для ликвидации последствий стихии
Трамп направил нацгвардию для помощи после торнадо в Арканзасе и других штатах США
Президент США Дональд Трамп распорядился направить нацгвардию в Арканзас для помощи в ликвидации последствий торнадо и штормов, которые угрожают жизни 138 миллионов человек и привели к лесным пожарам.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация направила в Арканзас военнослужащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий торнадо и штормов, передает РИА «Новости». Трамп заявил, что нацгвардия будет поддерживать государственные и местные власти в восстановлении общин после ударов стихийных бедствий.
«Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе… Национальная гвардия была направлена в Арканзас, и моя администрация готова оказать всю необходимую помощь государственным и местным властям в их работе по восстановлению общин после такого удара стихии», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Телеканал ABC сообщает, что торнадо и штормы поразили штаты Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас, угрожая 138 миллионам человек. Кроме того, экстремальные погодные условия привели к распространению лесных пожаров, более 100 очагов которых зафиксировано на указанных территориях.
Число погибших вследствие стихийных бедствий возросло до 32 человек. Эксперты продолжают оценивать ущерб, нанесенный инфраструктуре и жилым районам пострадавших штатов, а местные власти работают над восстановлением электро- и водоснабжения.
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