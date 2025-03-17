Трамп отправил нацгвардию в Арканзас для ликвидации последствий стихии

Трамп направил нацгвардию для помощи после торнадо в Арканзасе и других штатах США

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация направила в Арканзас военнослужащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий торнадо и штормов, передает РИА «Новости». Трамп заявил, что нацгвардия будет поддерживать государственные и местные власти в восстановлении общин после ударов стихийных бедствий.

«Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе… Национальная гвардия была направлена в Арканзас, и моя администрация готова оказать всю необходимую помощь государственным и местным властям в их работе по восстановлению общин после такого удара стихии», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Телеканал ABC сообщает, что торнадо и штормы поразили штаты Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас, угрожая 138 миллионам человек. Кроме того, экстремальные погодные условия привели к распространению лесных пожаров, более 100 очагов которых зафиксировано на указанных территориях.

Число погибших вследствие стихийных бедствий возросло до 32 человек. Эксперты продолжают оценивать ущерб, нанесенный инфраструктуре и жилым районам пострадавших штатов, а местные власти работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США прогнозируют надвигающуюся снежную бурю, которая угрожает 62 млн жителям и может вызвать обледенение на расстоянии 2 тыс. км от центра к восточному побережью, что затруднит транспортное сообщение.