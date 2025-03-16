Захарова опровергла снятие санкций с Рубио

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова прокомментировала сообщения СМИ о снятии санкций с Рубио, сообщив, что эти данные не соответствуют действительности. «На данный момент санкции не сняты. Это фейк», – заявила дипломат, передает ТАСС.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что снятие санкций якобы произошло после разговора госсекретаря США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако российская сторона официально опровергла эти слухи. Марко Рубио был включен в список граждан США, находящихся под персональными санкциями, в мае 2022 года. Эти санкции предусматривают в том числе запрет на въезд в Россию.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между двумя странами.