После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».51 комментарий
При пожаре на дискотеке в Северной Македонии погиб 51 человек
В городе Кочани в Северной Македонии на дискотеке «Пулс» произошел пожар, унесший жизни более 50 человек, причиной возгорания стало использование пиротехники, заявил глава МВД республики Панче Тошковски.
Пожар на дискотеке «Пулс» в городе Кочани в Северной Македонии произошел около 3:00, пишет MIA со ссылкой на МВД. Тошковски сообщил, что в результате инцидента погибли 51 человек, более 100 человек оказались в больницах, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, возгорание было вызвано использованием пиротехнических средств во время концерта группы ДНК. В момент происшествия на дискотеке находились 1,5 тыс. человек.
На месте происшествия работают экстренные службы, включая премьер-министра Христиана Мицкоски и членов правительства. Им активно помогают граждане, участвующие в ликвидации последствий и спасательных операциях.