После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».43 комментария
Макрон не исключил получения Киевом дополнительных истребителей Mirage
Украина может получить дополнительные истребители Mirage, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как пишет Parisien, которой Макрон дал интервью, он «не исключает» такой возможности. При этом поставка истребителей возможна и со стороны «третьих стран, которые их используют», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил о значительном отставании истребителей Mirage 2000 от российских Су-35С и МиГ-31. Глава управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о беспомощности украинских ВВС перед российскими истребителями Су-35.