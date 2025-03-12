Консультант Джеорджеску решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Румынии

Антон Писароглу выдвинул свою кандидатуру в президенты Румынии после недопуска Джеорджеску к выборам

Tекст: Денис Тельманов

Конституционный суд Румынии во вторник подтвердил недопуск Кэлина Джеорджеску к президентским выборам, отклонив все его жалобы. Об этом сообщает Digi24. Джеорджеску охарактеризовал это решение как «удар по демократии», призывая своих сторонников сохранять верность идеалам свободы.

После этого Антон Писароглу, консультант Джеорджеску, объявил о своем намерении участвовать в выборах. В своем заявлении он подчеркнул, что не является заменой Джеорджеску, поскольку считает его «незаменимым». Писароглу заявил, что его главная цель – провести свободные выборы под международным контролем, с привлечением наблюдателей и поддержкой стратегических партнеров.

Писароглу уже собрал более 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Он также отметил, что его выдвижение ориентировано на восстановление доверия к демократии в Румынии и улучшение международного имиджа страны.

Напомним, что 24 ноября 2024 года в Румынии прошли президентские выборы, где лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, однако впоследствии Конституционный суд аннулировал их результаты из-за выявленных нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, что вызвало реакцию самого Джорджеску, который назвал это решение ударом по демократии и предупредил о его последствиях для мирового сообщества. Илон Маск выразил недовольство данным решением, назвав его «безумием».