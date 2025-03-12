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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 19:04 • Новости дня

    Консультант Джеорджеску решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Румынии

    Антон Писароглу выдвинул свою кандидатуру в президенты Румынии после недопуска Джеорджеску к выборам

    Tекст: Денис Тельманов

    Конституционный суд Румынии окончательно отказал Джеорджеску в участии в президентских выборах, что побудило Антона Писароглу, консультанта Джеорджеску, объявить о своем выдвижении на пост президента, собрав более 100 тыс. подписей.

    Конституционный суд Румынии во вторник подтвердил недопуск Кэлина Джеорджеску к президентским выборам, отклонив все его жалобы. Об этом сообщает Digi24. Джеорджеску охарактеризовал это решение как «удар по демократии», призывая своих сторонников сохранять верность идеалам свободы.

    После этого Антон Писароглу, консультант Джеорджеску, объявил о своем намерении участвовать в выборах. В своем заявлении он подчеркнул, что не является заменой Джеорджеску, поскольку считает его «незаменимым». Писароглу заявил, что его главная цель – провести свободные выборы под международным контролем, с привлечением наблюдателей и поддержкой стратегических партнеров.

    Писароглу уже собрал более 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Он также отметил, что его выдвижение ориентировано на восстановление доверия к демократии в Румынии и улучшение международного имиджа страны.

    Напомним, что 24 ноября 2024 года в Румынии прошли президентские выборы, где лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, однако впоследствии Конституционный суд аннулировал их результаты из-за выявленных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, что вызвало реакцию самого Джорджеску, который назвал это решение ударом по демократии и предупредил о его последствиях для мирового сообщества. Илон Маск выразил недовольство данным решением, назвав его «безумием».

    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    11 марта 2025, 19:10 • Новости дня
    На выборах в Гренландии основные партии выступили за отделение от Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки открылись в Гренландии, где население должно выбрать 31 депутата парламента, а выборы продлятся до 20:00 местного времени. Основные партии выступают за отделение острова от Дании, но при этом не поддерживают присоединение Гренландии к США.

    Избирательные участки в Гренландии открылись, и голосование продлится до 20:00 местного времени, передает ТАСС. Жителям предстоит избрать 31 депутата парламента (Inatsisartut), а результаты станут известны на следующий день.

    Члены парламента избираются сроком на четыре года, и партии могут представлять до 62 кандидатов. На выборах отсутствует формальный порог, но для получения мандата требуется набрать около 3% голосов. В 2025 году на выборах имеют право голосовать 40 482 человека, соответственно, до 2024 года население острова составляло 56 700 человек.

    В 2021 году явка составила 65,9%, что ниже рекордного показателя 1999 года – 76%. Для большинства в парламенте необходимо завоевать минимум 16 мест. Нынешний премьер Мюте Эгеде из Inuit Ataqatigiit заявил, что после выборов рассматривает создание широкой коалиции.

    Тема независимости острова активно обсуждается, однако только шесть процентов населения поддерживают вхождение в состав США. Все основные четыре партии выступают за независимость, что стало одной из ключевых тем кампании, поскольку большинство гренландцев поддерживает идею отделения от Дании, но пока не решено, когда и как это может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной и международной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен действовать по этому вопросу, несмотря на возможные преграды.

    В социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам. Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    12 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть парламентариев Нидерландов отдала свои голоса против участия государства в предложении Еврокомиссии по перевооружению Европы, сообщают СМИ.

    Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) проголосовала против участия страны в перевооружении ЕС, передает «Прайм» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Против высказались три входящие в правящую коалицию партии, это «Партия свободы» (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC).

    За участие в плане перевооружения выступила лишь «Народная партия за свободу и демократию» (VVD).

    По данным издания, премьеру страны Дику Схофу, ранее согласившемуся на план перевооружения, придется непросто из-за такого решения парламентариев.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужно мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации. До этого она объявляла о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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    10 марта 2025, 00:50 • Новости дня
    Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в Румынии

    Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск выразил недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, назвав это «безумием».

    Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выразил резкое недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отказало в регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на предстоящих президентских выборах, передает ТАСС.

    «Это безумие!» – написал Маск в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), комментируя информацию об этом.

    Напомним, в воскресенье Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Это решение было принято при голосовании, в ходе которого десять членов бюро проголосовали против Джеорджеску, а четыре – за.

    На выборах в прошлом году Джорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы Конституционным судом из-за выявленных нарушений, и Джорджеску не смог в дальнейшем оспорить это решение в суде. В январе его сторонники начали акции протеста, требуя восстановить результаты выборов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Джорджеску назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Коментарии (8)
    12 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»

    Комиссар ЕК Кубилюс призвал страны Европы «готовиться к войнам»

    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия считает, что европейские страны должны «готовиться к войнам» якобы для «предотвращения войны», заявил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс.

    «Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.

    По версии Кубилюса, Россия в течение пяти лет или менее может быть «готова воевать с НАТО». Он считает, что Россия видит всю Европу целью своей агрессии, а европейские страны являются «прифронтовыми государствами».

    Еврокомиссар призвал к усиленной поддержке Украины, считая, что мир можно достичь только через демонстрацию силы со стороны «сильной Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    9 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии

    Кандидат в президенты Румынии заявил об ударе по мировой демократии после отказа в регистрации на выборы

    Tекст: Максим Попов

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, заявил, что решение Центрального избирательного бюро отклонить его заявку является ударом по демократии, передает РИА «Новости». Это решение было принято после того, как Конституционный суд отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску. Однако ЦИК может принимать решение о регистрации только после решения суда.

    Джеорджеску подал документы в пятницу, но две жалобы были поданы в Конституционный суд. В субботу суд отклонил их, но несмотря на это, в воскресенье ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску. «Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    В 2024 году Джеорджеску лидировал на президентских выборах с 22,94% голосов, но Конституционный суд аннулировал итоги из-за нарушений. Это спровоцировало протесты его сторонников, которые не прекращаются и в 2025 году.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.

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    10 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Рособоронэкспорт: Западная Европа потеряла Россию как партнера

    Рособоронэкспорт: Западная Европа больше не сможет сотрудничать с России по экспорту вооружений

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений, заявили в Рособоронэкспорте.

    В компании Рособоронэкспорт заявили, что Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс окончательно утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений, передает ТАСС.

    Это заявление стало реакцией на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о состоянии мировой торговли вооружениями.

    По словам представителей Рособоронэкспорта, западные аналитики из SIPRI ошибочно оценили ситуацию, заявляя, что Россия потеряла долю рынка. На самом деле Западная Европа сама лишилась надежного партнера в лице России.

    «Россия научилась все делать сама и перестала зависеть от крайне ненадежных и политически мотивированных поставщиков», – подчеркнули в Рособоронэкспорте.

    СИПРИ сообщил, что европейский военный импорт за период с 2020 по 2024 годы увеличился на 155% по сравнению с предыдущим периодом.

    Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году.

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    12 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует ввести «быстрые и соразмерные контрмеры» в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС, следует из заявления Еврокомиссии.

    Еврокомиссия (ЕК) намерена принять ответные меры на введение США новых пошлин на сталь и алюминий , затрагивающие экспорт ЕС на сумму более 18 млрд евро, передает ТАСС.

    Предполагается, что контрмеры вступят в силу к середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

    В Еврокомиссии отметили, что ответные меры ЕС могут затронуть американский экспорт на сумму до 26 млрд евро. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов. При этом в ЕК подчеркнули, что готовы отменить ответные меры «в любой момент» при условии достижения договоренности с Вашингтоном.

    Напомним, что 12 марта вступили в силу пошлины США в размере 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Это решение принял президент США Дональд Трамп.

    Ранее администрация Трампа угрожала снижением спроса на американский виски за пределами США из-за введенных пошлин.

    Еврокомиссия заявляла, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения США пошлин на европейские товары.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявляла, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой.

    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза.

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    11 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу о «сложных решениях» по вооружению

    Фон дер Ляйен заявила, что Европе предстоят «сложные решения» в гонке вооружений для «сдерживания России»

    Tекст: Вера Басилая

    Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен предупредила, что в ближайшие недели европейцам предстоит принять сложные решения по укреплению обороны и милитаризации, что, по ее мнению, необходимо «для сдерживания» России. Она подчеркнула, что Европе потребуется мужество для этого рывка в гонке вооружений, передает ТАСС.

    Она также сообщила, что большая часть инвестиций в рамках предложенного плана на 800 млрд евро должна быть изыскана из бюджетов стран ЕС и самостоятельно взятых кредитов. По ее словам, мир в Европе больше не может считаться данностью, и что континент «столкнулся с кризисом безопасности».

    Как считает фон дер Ляйен, кризис открывает новые возможности для Европы, и пришло время создать общеевропейскую оборону.

    Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что эти решения будут представлены в Белой книге ЕС по обороне. Кошта считает, что милитаризация принесет пользу европейской экономике, промышленности и занятости.

    Валери Айе из Европарламента отметила, что ЕС должен быть готов защищать себя, так как США больше не являются надежным союзником, а мир изменился. По ее мнению, ЕС теперь должен «сдерживать Россию, США и консервативные силы внутри союза».

    Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена воевать со странами НАТО и Европой.

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    11 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    @ Craig Ruttle/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не ведет диалог с Евросоюзом из-за отсутствия адекватных собеседников, добавив, что этот разрыв произошел по вине стран ЕС.

    Как передает ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что страны Евросоюза прервали диалог с Россией. По его словам, этот разрыв диалога произошел не по вине Москвы, а из-за отсутствия вменяемых собеседников в Европе.

    Во время своего выступления Небензя отметил: «Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось». Это заявление он сделал на заседании, посвященном взаимодействию ООН с Евросоюзом.

    Небензя также подчеркнул, что Россия была готова к диалогу и сотрудничеству, но сложившаяся ситуация в Европе не позволяет этого сделать. По его мнению, многие европейские страны сделали выбор в пользу конфронтации вместо конструктивного общения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о том, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    10 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Bloomberg: Лидер правых в Румынии Симион допустил участие в выборах

    Bloomberg: Лидер румынской ультраправой партии Симион не исключил участия в выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер румынской партии AUR Джордже Симион заявил, что может рассмотреть участие в президентских выборах в мае после отказа избирательного бюро в регистрации независимого кандидата Кэлина Джорджеску, сообщило Bloomberg.

    Лидер крупнейшей праворадикальной оппозиционной партии Румынии AUR Джордже Симион заявил, что не исключает возможность участия в президентских выборах в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

    Заявление Симиона прозвучало после того, как избирательное бюро отклонило кандидатуру независимого кандидата Кэлина Джорджеску, поддержанного партией AUR.

    Симион подчеркнул, что сначала хочет узнать планы Джорджеску.

    «Мы, как партия, хотим выполнить наши обещания и учитывать волю народа», – заявил он журналистам в Бухаресте в понедельник.

    В этот же день Симион намерен встретиться с Джорджеску для обсуждения дальнейших шагов. Отказ в регистрации кандидатуры Джорджеску может быть оспорен в Конституционном суде.

    Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, десять членов бюро проголосовали против, а четыре – за.

    Джорджеску назвал это решение прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стремится не допустить участия Джорджеску в выборах.

    Между тем у здания Центрального избирательного бюро в Румынии вспыхнули столкновения между сторонниками Джорджеску и жандармами после отказа утвердить его кандидатуру.

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    10 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Медведев обвинил румынский deep state в уничтожении демократии

    Медведев заявил об уничтожении демократии в Румынии из-за недопуска Джорджеску к выборам

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии, назвав это действием румынского глубинного государства (deep state), похоронившего демократию в стране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии является свидетельством уничтожения демократии в стране. Об этом сообщает ТАСС.

    Медведев написал об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), добавив, что ответственность за это лежит на румынском deep state.

    По словам Медведева, нынешняя политическая ситуация в Румынии напоминает ему времена Николае Чаушеску, но с той разницей, что текущие власти считают себя более добрыми и справедливыми.

    «Что делать народу с такой властью? Надо проглотить, подумаешь, какая мелочь», – добавил он, иронизируя над ситуацией.

    Ранее Центральное избирательное бюро Румынии отказало в регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах, которые запланированы на 4 мая. Это решение вызвало критику со стороны ряда политиков и активистов, возмущенных недопуском популярного кандидата к участию в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску оспорил отказ в регистрации на выборах, подав жалобу в Конституционный суд страны. У здания Центрального избирательного бюро в Румынии вспыхнули столкновения между сторонниками Кэлина Джорджеску и жандармами после отказа утвердить его кандидатуру на президентских выборах.

    Илон Маск выразил недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, назвав это «безумием».

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    10 марта 2025, 17:50 • Новости дня
    Евродепутат Словакии призвал ЕС искать компромисс с Россией

    Евродепутат из Словакии Блага призвал ЕС признать проигрыш Украины и договариваться с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать поражение в украинском конфликте и искать компромисс с Россией, иначе ЕС ждет крупный кризис.

    Европейским лидерам необходимо признать, что ситуация на Украине складывается не в их пользу и пора искать пути для переговоров с Россией, передает ТАСС. Об этом в своем интервью заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходимо сотрудничество и взаимодействие с российской стороной.

    Блага выразил мнение, что если бы на месте нынешних лидеров Европы были такие исторические фигуры, как экс-канцлер Германии Вилли Брандт или бывший президент Франции Франсуа Миттеран, они бы признали поражение и остановились. Депутат отметил, что, увидев, что даже США начинают отходить, эти лидеры поняли бы, что шансов на успех нет, и приняли бы соответствующие меры.

    Однако, по словам Благи, в нынешней политической обстановке отсутствуют политики, способные на такие шаги. Вместо этого, как утверждает депутат, видны только «ненавистники и идеологические фанатики». Он также высказал сомнения в будущем Европейского союза, заявив, что ЕС переживает крупнейший кризис с момента своего создания, сравнимый с кризисом времен Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Парижа прошла акция протеста против планов президента Франции Эммануэля Макрона отправить военных на Украину. Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик отметил в интервью газете Welt недостаток технических возможностей Европы для самостоятельного обеспечения Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы.

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    10 марта 2025, 01:14 • Новости дня
    Протестующие напали на жандармов у избирательного бюро в Бухаресте

    Сторонники Джорджеску устроили беспорядки после отказа в регистрации его кандидатуры

    Tекст: Максим Попов

    У здания Центрального избирательного бюро в Румынии вспыхнули столкновения между сторонниками Кэлина Джорджеску и жандармами после отказа утвердить его кандидатуру на президентских выборах.

    В Румынии у здания Центрального избирательного бюро произошли столкновения между сторонниками Кэлина Джорджеску и жандармами, передает ТАСС. Это произошло после отказа утвердить его кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Несколько сотен протестующих скандировали «Не уйдем!», бросали в жандармов петарды и камни, а также перевернули автобус местного телеканала.

    Манифестанты подожгли принесенные из ресторанов столы, стулья и ветки деревьев. Жандармы с щитами пытались оттеснить протестующих от здания, задержали несколько агрессивных участников беспорядков. Площадь затянута дымом от слезоточивого газа, что дополнительно осложняет ситуацию.

    Между тем, Центральное избирательное бюро опубликовало документ, поясняющий причину отказа. Отказ основан на решении Конституционного суда, который аннулировал президентские выборы. Бюро указало, что Джорджеску нарушил избирательные процедуры и не соблюдал обязательства по защите демократии.

    Ранее Илон Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии, а сам кандидат сообщил, что решение Центрального избирательного бюро является прямым ударом в сердце демократии.

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    10 марта 2025, 02:14 • Новости дня
    СИПРИ: Импорт европейского оружия вырос на 155% из-за конфликта на Украине

    Европейский военный импорт за период с 2020 по 2024 годы увеличился на 155% по сравнению с предыдущим периодом

    Tекст: Максим Попов

    Европейский военный импорт за период с 2020 по 2024 годы увеличился на 155% по сравнению с предыдущим периодом, что связано с конфликтом на Украине и неопределенностью в политике США.

    Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2020-2024 годов, сообщает ТАСС. В документе подчеркивается значительное увеличение европейского военного импорта на 155% по сравнению с 2015-2019 годами. Причинами такого роста экспертами называются конфликт на Украине и неопределенность, связанная с будущей политикой США.

    Доклад СИПРИ также зафиксировал увеличение доли США в глобальном объеме продаж вооружений до 43%. В то же время экспорт России сократился на 64%. Это сопоставимо с уровнем продаж в предыдущих пятилетиях, однако по сравнению с 2005-2009 годами наблюдается рост на 18%. Сообщается, что увеличение европейского импорта и обеих Америк уравновесило сокращение военных закупок в других регионах.

    В списке ведущих десяти мировых экспортеров вооружений, составленном СИПРИ, первые пять мест остались за США, Францией, Россией, Китаем и Германией. Несмотря на это, Россия с мировой долей 7,8% переместилась на третье место после Франции, имеющей 9,6%. Кроме того, Италия поднялась с десятого на шестое место с долей 4,8%.

    Ранее СИПРИ сообщил о росте доходов производителей вооружений до 632 млрд долларов в 2023 году.

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