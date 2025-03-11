В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково в Москве временно ввел ограничения на движение самолетов, сообщили в Росавиации.
Московский аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и персонала, передает РИА «Новости».
Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями и контактировать с авиакомпаниями для получения актуальной информации о своих рейсах.
Ожидается, что ограничения будут сняты, как только ситуация нормализуется и аэропорт возобновит работу в полном объеме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.
Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.