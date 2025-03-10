Эксперт рассказал, как поступить с денежным переводом от незнакомца

Эксперт Дмитриев рассказал, как действовать в случае поступления средств на карту от незнакомого человека

Tекст: Татьяна Косолапова

В МВД сообщили о появлении в России новой схемы мошенничества, когда на счет жертвы поступает определенная сумма, якобы перечисленная случайно, а вернуть ее просят уже на иные реквизиты. Сотрудники полиции предупредили, что такая схема может быть использована в дальнейшем для вымогательства или оказаться транзитом похищенных средств.



«Первое, что необходимо сделать в случае, если к вам обращаются с просьбой вернуть поступившие на ваш счет по ошибке денежные средства – это проверить сам факт их поступления. Если деньги от чужака действительно поступили, необходимо сообщить в свой банк об ошибочном переводе, а также о готовности вернуть деньги. Если отправитель требует вернуть деньги на указанный им счет, то ему в ответ надо сказать, что возврат средств будет осуществлен через кредитное учреждение, а самостоятельно вы перевод делать не станете», – говорит Дмитриев.

Он подчеркивает, что при реальном ошибочном переводе отправитель должен обратиться в свой банк, который запросит случайно переведенные клиентом средства в банке получателя и, при наличии согласия получателя, деньги вернут.

«Вообще первый признак мошенничества – это просьба вернуть на счет, данные которого не совпадают с поступившим переводом (иное имя и отчество, другой счет). Но очень важно помнить, что получателю не нужно выяснять правдивость ошибки отправителя. Алгоритм действий всегда один: сообщаем об ошибочном переводе в свой банк и даем согласие на возврат полученных средств», – делится эксперт.

Поступать именно так необходимо сразу по ряду причин, рассказывает собеседник. Во-первых, при получении перевода полные данные отправителя в большинстве случаев недоступны – отражается лишь имя, в некоторых случаях отчество и первая буква фамилии, а также несколько цифр счета или карты. Отправка по указанным реквизитам или номеру телефона не гарантирует поступление средств именно к отправителю – а важно вернуть средства именно на тот счет, с которого поступили деньги. В противном случае полученные «по ошибке» средства будут неосновательным обогащением в случае судебного спора.

Кроме того, продолжает Дмитриев, совершая операцию по якобы возврату, можно стать невольным участником мошеннической схемы по выводу или отмыванию средств (стать дропом).

«В случае, если отправитель случайных средств к вам на счет начинает настаивать на возврате средств "по его методу", а не через банк, и к тому же угрожает, следует записать разговор, если есть такая техническая возможность. Запись пригодится при обращении в полицию. Сообщите, что, в связи с угрозами, передаете номер телефона звонящего и данные счета получателя (на который требуют сделать перевод) в Банк России, а также в свой банк. Затем подайте заявление в полицию и прекратите общение. Такие действия позволяют выявлять данные мошенников и вносить их в "черный список" Банка России для предотвращения дальнейших противоправных действий», – объясняет специалист.

Однако, отмечает эксперт, не всегда мошенники добиваются желаемого угрозами – они могут предлагать «компенсацию» за неудобства (оставить часть суммы себе). Соглашаться на вознаграждение также нельзя – это усугубит ситуацию в случае обвинения в дропперстве.

«Мошенники используют методы социальной инженерии и к каждой своей жертве могут подобрать нужный ключ: угрожать, подкупать или давить на жалость. Важно помнить, что только соблюдение официального порядка возврата ошибочно перечисленных средств поможет избежать неприятностей. Отключите эмпатию и действуйте по правилам», – заключил Дмитриев.

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