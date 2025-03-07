Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Эксперт рассказал о краже данных через gif и видео в Telegram
Эксперт Масалович рассказал о краже данных через gif и видео в Telegram
Мошенники могут распространять вредоносное программное обеспечение с помощью gif-изображений, видео и картинок в Telegram, сообщил эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.
Злоумышленники маскируют приложения под изображения, подставляя фишинговые ссылки, что позволяет им красть учетные записи пользователей, сказал эксперт радио Sputnik.
Такие объекты могут содержать скрытое приложение, которое активируется при нажатии, оно может воровать учетные записи пользователей.
Подобные программы могут воровать учетные записи, открывать фишинговые сайты и заставлять пользователей вводить свои логины и пароли.
Эксперт напомнил, что для защиты от мошенников необходимо следовать простым правилам цифровой гигиены. В первую очередь не скачивать приложения из непроверенных источников. Даже проверенные источники могут быть использованы мошенниками, особенно во время праздников, когда пользователи менее осторожны.
Масалович также посоветовал использовать актуальные антивирусные программы.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали использовать бота в мессенджере Telegram, чтобы обманом получить данные пользователей под предлогом помощи в поиске посылок от «Почты России».