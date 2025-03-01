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Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
Sky News: Лидеры балтийских стран выразили недовольство отсутствием приглашения на саммит в Лондон
Лидеры балтийских стран выразили недовольство за отсутствие приглашения на встречу по Украине, которая пройдет в Лондоне, несмотря на их значительную поддержку Киева, сообщил дипломатический источник телеканала Sky News.
Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы остались недовольны отсутствием приглашения на саммит европейских руководителей по Украине в Лондон, передает
ТАСС.
Дипломатический источник заявил, что перед началом саммита премьер-министр Британии Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами балтийских государств, но отметил, что это не заменит личное присутствие.
Отмечается, что все три балтийские страны оказывают значительную поддержку Украине, выделяя на помощь значительные проценты от своего ВВП.
«Все решения влияют на нашу безопасность. Это похоже на новый пакт по разделению Европы или пренебрежение нами. Это позор», – добавил источник.
На саммите в Лондоне, который организуется при участии Франции, будет обсуждаться возможность создания международных сил для Украины в случае заключения перемирия. Также запланировано обсудить вопросы европейской безопасности, в свете требований США к Европе взять на себя больше ответственности.
Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.
Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.