Представители Буйнова выразили готовность помочь пострадавшей в ДТП

Концертный директор Буйнова сообщил о готовность помочь пострадавшей в ДТП женщине

Tекст: Мария Иванова

Представители народного артиста России Александра Буйнова продолжают поддерживать контакт с женщиной, пострадавшей в ДТП, сообщает ТАСС. Концертный директор музыканта Сергей Пудовкин подтвердил, что представитель Буйнова не только связывался с пострадавшей, но и лично приносил ей извинения. Они стремятся выяснить, чем конкретно могут помочь женщине.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на слова пострадавшей, писали, что Буйнов и его представители якобы прекратили с ней связь, а ее состояние ухудшилось. Пудовкин, однако, подчеркнул, что, по его информации, женщину должны были выписать из больницы 28 февраля или это произойдет в ближайшие дни. Он выразил ей пожелания здоровья и принес извинения от лица артиста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье Александр Буйнов сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, управляя автомобилем Lexus.

Певцу, сбившему женщину в Апрелевке, грозит административный штраф до 37,5 тыс. рублей или лишение прав до двух лет, в зависимости от тяжести травм пострадавшей, отмечали в правоохранительных органах.

Сбивший пенсионерку Буйнов в момент происшествия был трезв и пытался помочь пострадавшей, сообщил очевидец аварии.