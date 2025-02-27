Стало известно возможное наказание для сбившего пенсионерку на переходе Буйнова

Источник: Буйнову грозит штраф или лишение прав за сбитую на переходе пенсионерку

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ТАСС, певец Александр

Буйнов стал участником ДТП, сбив женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. В момент аварии Буйнов был трезв, уточнили в правоохранительных органах.

На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавшей, чтобы определить меру ответственности для Буйнова. Если у женщины диагностируют легкие повреждения, певец может быть оштрафован на сумму от 3750 до 7500 рублей или лишен водительских прав на срок от одного года до полутора. Более серьезные повреждения предполагают штраф от 15 тыс. до 37,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, тяжелых травм у пострадавшей нет.

Ранее стало известно, что в Подмосковье Александр Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Ранее в феврале в аварии с автомобилем сотрудников полиции пострадал российский актер театра и кино Денис Матросов.

Между тем накануне осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.