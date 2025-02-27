Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье

Tекст: Александра Юдина

Буйнов, находясь за рулем автомобиля Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, передает ТАСС.

ДТП произошло на улице Февральской, и пострадавшей оказалась женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована с разрывом связок.

Представители Госавтоинспекции начали проверку инцидента, выясняя все обстоятельства происшествия.

В правоохранительных органах подтвердили, что именно Александр Буйнов находился за рулем автомобиля в момент наезда на женщину.

В Подмосковье таксист на автомобиле Renault сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавший получил травмы и был госпитализирован.