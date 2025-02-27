Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
В Подмосковье Александр Буйнов, управляя автомобилем Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Буйнов, находясь за рулем автомобиля Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, передает ТАСС.
ДТП произошло на улице Февральской, и пострадавшей оказалась женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована с разрывом связок.
Представители Госавтоинспекции начали проверку инцидента, выясняя все обстоятельства происшествия.
В правоохранительных органах подтвердили, что именно Александр Буйнов находился за рулем автомобиля в момент наезда на женщину.
В Подмосковье таксист на автомобиле Renault сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавший получил травмы и был госпитализирован.