Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку
Сбивший пенсионерку певец Александр Буйнов в момент происшествия был трезв, он пытался помочь пострадавшей, сообщил очевидец аварии.
Буйнов после аварии вышел к пострадавшей, вероятно, пытался извиниться, он вел себя нормально, рассказал собеседник телеканала 360.
Собеседник добавил, что соседи положительно оценивают артиста, они отмечают, что тот нормально относится к окружающим.
Другой очевидец аварии видел, как пострадавшую увезли в больницу. В этот момент Буйнов сидел в машине.
Между тем сам Буйнов рассказал ТАСС, что не скрывался с места аварии.
«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался – все запротоколировано полицией», – указал он.
Артист добавил, что связался с семьей пострадавшей, у женщины легкие травмы, это синяки и растяжение связки левого колена.
Ранее сообщалось, что Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Источник отмечал, что артисту грозит административный штраф или лишение прав до двух лет.