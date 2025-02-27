Очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку

Tекст: Алексей Дегтярев

Буйнов после аварии вышел к пострадавшей, вероятно, пытался извиниться, он вел себя нормально, рассказал собеседник телеканала 360.

Собеседник добавил, что соседи положительно оценивают артиста, они отмечают, что тот нормально относится к окружающим.

Другой очевидец аварии видел, как пострадавшую увезли в больницу. В этот момент Буйнов сидел в машине.

Между тем сам Буйнов рассказал ТАСС, что не скрывался с места аварии.

«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался – все запротоколировано полицией», – указал он.

Артист добавил, что связался с семьей пострадавшей, у женщины легкие травмы, это синяки и растяжение связки левого колена.

Ранее сообщалось, что Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Источник отмечал, что артисту грозит административный штраф или лишение прав до двух лет.